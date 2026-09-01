Patriarhia Română vrea tinerii mai aproape de biserică. Iar astăzi, la București, peste două mii de tineri ortodocși, veniți din țară și din străinătate, s-au reunit la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. Catedrala Națională le-a deschis porțile pentru rugăciune, conferințe și ateliere. Iar în deschidere, președintele Nicușor Dan le-a vorbit despre fariseii din societatea de azi.

2.400 de tineri, din 40 de țări ortodoxe, s-au adunat la București. Au venit să-și găsească sensul, locul și identitatea. Așa sună mesajul Patriarhiei Române către cei cu vârste între 16 și 35 de ani. Iar pentru mulți dintre ei, întâlnirea e și începutul unor noi prietenii.

"Să ne creăm amintiri și să ne bucurăm din plin pentru ce ne oferă, sunt niște activități foarte frumoase. […] Pentru tinerii care nu au fost la un astfel de eveniment… Nu știu ce-o ratat! Cel mai mare necaz să le fie!", spune un participant.

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Tânăr: "Să îmi fac prieteni."

"Eu cam de vreo doi ani încoace am început să fiu foarte apropiat de biserică, efectiv am simțit treaba asta. Când mergi la biserică, te simți mai liniștit", spune un alt credincios.

Președintele le-a vorbit tinerilor despre fariseii din societate

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat să-și mărturisească credința nu doar în biserică, ci și în spațiul public.

"Pare că locul unei mărturisiri care să fie fermă, simplă și decentă, în spațiul public, este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. 20 35 să continuați să credeți în România", spunea președintele Nicușor Dan.

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Provocarea de a-i apropia pe tineri de biserică e uriașă. Iar orele de religie, spun profesorii, rămân esențiale, dincolo de ce învață copiii acasă.

"Trăim într-o societate în care tinerii care vin în biserică sunt văzuți un pic ciudați, marginalizați. Cred că fiecare dintre noi avem un moment în viață când ne apropiem de biserică, cumva venim singuri, dar la momentul potrivit."

"În primul rând mă înțeleg foarte bine cu ai mei de când L-am cunoscut pe Dumnezeu, și asta e foarte bine, încep să înțeleg că greșelile sunt normale și nu trebuie să mai judec", spun tinerii.

"Unui tânăr îi spun așa - chiar dacă nu crezi în nimic, să ridici ochii spre cer, și asta spune totul", spune Silviu Jimborean, inspector parohia Alba Iulia.

Limbajul trebuie adaptat, spun tinerii. Iar online-ul face deja parte din religia de azi.

[Dar e de acord biserica cu preoții de pe TikTok, de exemplu?] "Evident, fiecare preot poate avea un cont pe rețele de socializare, dar trebuie să dispună de binecuvântarea ierarhului locului, iar el să dispună de limitele adecvate misiunii pastorale pe care preotul o are de desfășurat să evite orice fel de vedetism, evităm în orice caz promovarea personală.", explică Adrian Agachi, consilier al Patriarhiei Române.

Miercuri seara, în Capitală, are loc și procesiunea luminilor.