Tot ce trebuie să ştii despre eSănătateaMea, platforma unde datele medicale vor fi digitalizate

A fost lansată platforma medicală unde ne vom putea accesa dosarul medical - eSănătateaMea. Scopul final este ca aceasta să funcţioneze drept dosar medical digital, însă, deocamdată, mai este de lucrat la ea. Proiectul care a costat 100 de milioane de euro a dat, însă, erori încă din prima zi de funcţionare. Facem o radiografie a ceea ce putem face, momentan, în platformă şi ce nu, raportat la promisiunile legate de "portofelul digital de sănătate".

Din 1 septembrie 2026, pacienții au un nou punct digital de acces la informațiile gestionate prin sistemul CNAS. După înrolare, poți verifica într-un singur loc:

- Istoricul medical

- Rețetele

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- Serviciile decontate de CNAS

- Situația cardului de sănătate

- Dacă ești asigurat și ce servicii ai

- Portalul va primi, treptat, alte funcționalități.

Pe platformă putem găsi, de asemenea:

- Casa de Asigurări de care aparținem și datele de contact

→ pachetul de servicii de care beneficiezi

→ starea cardului de sănătate + CID-ul

→ drepturi și beneficii

→ furnizorii din ambulatoriu care acceptă programări online prin portal

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Ce se întâmplă cu datele vechi

Contul nou nu înseamnă că istoricul tău medical începe în septembrie 2026. În portal sunt prevăzute: 10 ani de istoric medical, 5 ani de reţete emise şi istoricul decontărilor făcute de CNAS în numele pacientului.

Doar că implementarea se face etapizat, deci unele informații și funcționalități pot deveni disponibile progresiv.

Marea problemă este că aplicația este legată direct de medicii de familie, spitale și clinicile private. Ca să vedem ceva în telefon, furnizorii de servicii medicale trebuie să-și actualizeze în primul rând propriile softuri și să încarce toate datele în noua platformă. Așa cum ne-a obișnuit deja sistemul, nu se va întâmpla peste noapte și va duce inevitabil la întârzieri.

Cum îţi faci cont

Primul pas este activarea ROeID. Identitatea trebuie validată. CNAS avertizează că procesul poate dura 24-72 de ore lucrătoare, mai ales în perioadele aglomerate.

Următorul pas este să intri pe eSănătateaMea şi să te conectezi cu ROeID. După ce îţi dai acordul pentru transmiterea datelor, contul devine accesibil. Ulterior, autentificarea se face cu e-mail, parolă și codul generat de aplicația de autentificare.

Cardul de sănătate va funcţiona în paralel

Cardul național de sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. NU trebuie să ai cont eSănătateaMea pentru a primi servicii medicale. Accesul la servicii nu este condiționat de înrolarea în portal.

Noutatea este că şi cartea electronică de identitate (CEI) va putea fi folosită în sistemul de sănătate. De la 1 septembrie, folosirea CEI nu este obligatorie, iar furnizorii trebuie să-și actualizeze sistemele pentru noile funcționalități.

Pe măsură ce modulele devin operaționale, pacienții vor putea:

- face și gestiona programări medicale

- accesa informații și rezultate medicale disponibile

- găsi furnizori de servicii medicale

Formularele medicale eliberate de furnizorii aflați în contract cu casele de asigurări ajung în portal și vor putea fi văzute de pacient.

Sistemul din spatele platformei

Noua platformă PIAS trebuie să gestioneze peste 35.000 de contracte cu furnizorii, față de aproximativ 6.000 în trecut. Anual, prin sistem trec:

- 120 mil. consultații la medicul de familie

- 88 mil. investigații de laborator și imagistică

- 65 mil. rețete

- 30 mil. consultații în ambulatoriu

- 19 mil. proceduri de recuperare

- 11 mil. internări și servicii spitalicești

- 3,3 mil. concedii medicale și 1,8 mil. pacienți în programele naționale de sănătate.

Certificate de concediu medical, teancuri întregi de trimiteri, dar și registre. Toate aceste documente n-ar trebui să mai există în cabinetele medicilor de familie odată cu implementarea sistemului e-sănătate, dar nici pacienții nu ar mai pleca cu aceste hârtii atunci când pleacă de la consultații.

Pacienţii aşteaptă acest sistem, chiar dacă unii spun că nu le-ar fi foarte uşor să înveţe să-l folosească.

"Mi se pare mult mai facil să-ți încarci pe acea aplicație toate documentele, biletele de trimitere și așa mai departe. Dar având în vedere că suntem în România, cumva cred că toți ne așteptam că nu va funcționa din prima.", spune un pacient.

"Foarte bine, vă daţi seama, nu mai te cari cu plasa după tine. Soacra, mama au tot timpul sacoşele după ei cu analize, dosare, tot ce au. Să ne digitalizăm şi noi într-un final, nu? Că am rămas la urmă.", adaugă un alt pacient.

"Pentru un pacient care e bolnav şi în vârstă ar fi mult mai benefic. De ani de zile ne confruntăm cu ea asta cu sistemul că nu funcţionează, uneori aşteptăm şi câte două ore. Nu mai era nevoie să mă deplasez eu acum. N-ar fi greu.", adaugă un cetăţean.