Ce vrea L. Niculescu să rezolve urgent: rectificarea bugetară și protejarea celor vulnerabili înainte de iarnă

Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că este nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcţionarea unor instituţii şi că bugetul pe 2027 trebuie finalizat anul acesta, el subliniind şi că sunt necesare soluţii pentru protejarea celor mai vulnerabili în faţa provocărilor pe care le va aduce iarna.

Niculescu face sâmbătă, într-o postare pe Facebook, o sinteză a declaraţiilor făcute în cadrul unui interviu acordat Digi 24, precizând că a vorbit despre "încercarea de a construi un guvern stabil, ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică, capabil să ia deciziile de care ţara are nevoie".

"Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcţionarea unor instituţii. Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârşitul anului şi trebuie să găsim soluţii pentru protejarea celor mai vulnerabili în faţa provocărilor pe care le va aduce iarna. Am vorbit despre discuţiile cu partidele, despre punctele comune şi despre diferenţele pe care încercăm să le depăşim. Există soluţii, chiar dacă nu sunt întotdeauna uşor de găsit. Important este să punem ceea ce ne uneşte înaintea lucrurilor care ne despart", punctează premierul desemnat.

"Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă"

El aminteşte că discuţiile au vizat şi principalele direcţii ale programului de guvernare: ordine în finanţele publice, o mai bună colectare a veniturilor statului, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor asumate, încurajarea investiţiilor şi sprijinirea mediului de afaceri. România are nevoie de investiţii care să creeze locuri de muncă, să aducă dezvoltare şi să ne facă economia mai competitivă.

Articolul continuă după reclamă

"Am vorbit despre oameni. Despre posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, pe care bugetul să o poată susţine cu adevărat. Şi despre necesitatea unei legi a salarizării în sectorul public care să fie echitabilă. Am vorbit şi despre nevoia de a reduce inegalităţile. Ţara noastră a făcut progrese economice remarcabile în ultimele decenii, dar beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toţi românii.

Nu putem avea o ţară în care unii se bucură de prosperitate, iar alţii trăiesc de la o zi la alta. Am abordat şi subiectele legate de apărare şi securitate, inclusiv folosirea transparentă a fondurilor europene SAFE, astfel încât acestea să contribuie atât la siguranţa României, cât şi la dezvoltarea industriei noastre", mai spune Luca Niculescu.