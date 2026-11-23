Un raport privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat luni seară de deputatul AUR Laura Gherasim şi este primul raport instituţional pe acest subiect, a declarat deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu, el apreciind că acest document nu poate să rămână fără consecinţe, ci trebuie să ducă la răspunsuri din partea unor instituţii abilitate ale statului român.

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat, luni, că Raportul privind anularea alegerilor din 2024, care va fi prezentat luni seară de către preşedintele comisiei de abuzuri din Camera Deputaţilor, nu are acces la informaţiile clasificate, însă confruntă documente oficiale, notele clasificate, răspunsuri instituţionale şi obligă instituţiile să răspundă Parlamentului.

Raportul, prezentat la Parlament de deputatul AUR Laura Gherasim

"În această seară, de la ora 19:00, colega noastră, doamna Laura Gherasim, preşedintele Comisiei de abuzuri din Camera Deputaţilor, va prezenta primul raport oficial, un raport complet, cu privire la anularea alegerilor prezidenţiale din 6 decembrie 2024. Este primul astfel de raport instituţional, un raport pe care preşedintele Nicuşor Dan l-a promis încă din campania din luna mai 2025, un raport pe care românii îl aşteptau pentru a se ridica, oarecum, suspiciunea cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Cea mai gravă criză politică din România nu poate rămâne fără un răspuns. Preşedintele a ales doar să amâne un asemenea raport, a ales să nu răspundă întrebărilor venite din partea societăţii româneşti, să nu răspundă temerilor din societate, preferând să amâne de la o lună la alta acest raport. Prin această amânare de aproape un an şi jumătate, preşedintele nu a făcut decât să ridice şi mai mari suspiciunile că ar fi ceva în spatele amânării alegerilor, de aceea ar fi trebuit să vină cu aceste explicaţii până acum", a afirmat Avrămescu, luni, într-o conferinţă de presă la Parlament.

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El a explicat pe ce se bazează raportul care urmează să fie prezentat de deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele Comisiei de abuzuri din Camera Deputaţilor.

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu: Partidele care s-au aflat la putere în 2024 nu pot pretinde că nu au niciun fel de responsabilitate

"Raportul colegei noastre, evident, nu are acces la informaţiile clasificate şi nici la toate mecanismele necesare unei anchete complete, însă, confruntă documente oficiale, note declasificate, răspunsuri instituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, fiind un demers care, până la urma urmei, obligă instituţiile să răspundă Parlamentului. Partidele care s-au aflat la putere în 2024 nu pot pretinde că nu au niciun fel de responsabilitate şi că toată responsabilitatea vine asupra Curţii Constituţionale. Evident, decizia a fost luată de Curtea Constituţională, dar partidele care s-au aflat la putere şi care astăzi sunt în Parlament nu pot fugi de această responsabilitate. De aceea, acest raport nu poate să rămână fără consecinţe, pe mai departe el trebuie să ducă la răspunsuri din partea unor instituţii abilitate ale statului român, trebuie să aibă o concluzie pentru că, dacă nimic nu se schimbă faţă de decembrie 2024, atunci am putea, din nou, să asistăm la anularea alegerilor, doar pentru că cineva invocă ingerinţe externe", a susţinut Avrămescu.

El a dat ca exemple SUA şi Republica Moldova, state unde au existat acuze de ingerinţe externe în procesul electoral, dar care nu s-au soldat cu anularea alegerilor.

"Asemenea ingerinţe externe au fost invocate şi în cazul Statelor Unite, în 2016, dar atunci a existat o comisie la nivelul Congresului şi alegerile nu au fost anulate. În 2024, aceleaşi ingerinţe au fost acuzate în Republica Moldova, dar şi acolo alegerile nu au fost anulate. Doar în România s-au anulat alegerile. În această seară vom avea o prezentare completă a raportului întocmit de colega noastră, un raport în care vor fi prezentate şi rezultatele audierilor care au avut loc în cadrul comisiei, dar şi documentele primite şi o cronologie a ceea ce a prevăzut mecanismul european în ceea priveşte campaniile în mediul online", a mai declarat Avrămescu.

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