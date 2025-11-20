Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă este candidatul Uniunii Salvaţi România (USR) la alegerile pentru Primăria Capitalei. Alegerile vor avea loc pe 7 decembrie 2025.

Cătălin Drulă are 44 de ani, este inginer software de profesie şi a intrat în politică în 2015. A fost preşedinte al USR şi ministru al Transporturilor. Pe 12 noiembrie şi-a depus candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei. "Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au semnat pentru o alternativă onestă și competentă pentru orașul nostru. Bucureștiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru rețele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea și putem merge pe drumul onest început de Nicușor Dan", declara la acel moment Cătălin Drulă.

Cine este Cătălin Drulă. CV și funcții ocupate

Cătălin Drulă s-a născut pe 2 mai 1981, la Bucureşti. A urmat cursurile Colegiului Național de Informatică "Tudor Vianu" din București între anii 1995 și 1999, remarcându-se prin mai multe premii obţinute la Informatică. A plecat apoi în Canada, la Universitatea din Toronto, fiind admis cu bursă. Inginer software de profesie, Cătălin Drulă a dezvoltat mai multe platforme şi a lucrat pentru o serie de firme din domeniul IT, potrivit CV-ului său.

Înainte de a intra în lumea politică, Cătălin Drulă a fost activ în societatea civilă fiind implicat activ în cadrul Asociației Pro Infrastructura. În 2015 a fost numit consilier personal al lui Dacian Cioloş, premierul de atunci, pe probleme de infrastructură. În 2016, a renunţat la acest post şi a fost ales deputat de Timiş din partea USR. A coordonat pentru USR campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 2019 şi campania electorală pentur alegerile prezidenţiale din 2019. Din decembrie 2020 până în septembrie 2021 a fost ministru al Transporturilor în guvernul Cîţu. În perioada iulie 2022 - iunie 2024 a fost preşedintele USR.

Declarația de avere

Potrivit declaraţiei de avere depusă în 2025, Cătălin Drulă are un teren intravilan de 1.490 de metri pătraţi în comuna Mogoşoaia din judeţul Ilfov, teren achiziţionat în 2014. Cătălin Drulă nu are înregistrată nicio locuinţă în Bucureşti. Drulă are o maşina, marca BMW, şi are investiţii în acţiuni la compania Zipline International Inc., în valoare de peste 2,2 milioane de dolari.

De asemenea, Cătălin Drulă are active şi conturi la diverse bănci, în lei, euro şi dolari. În ultimul an fiscal, Cătălin Drulă a încasat 141.399 de lei din indemnizația de deputat, 51.874 de lei din dobânzi la depozite și obligațiuni, 1.917 lei dividende din acțiuni, 2.618 lei din transferul de titluri de valoare la bursă.

Cătălin Drulă, controversele legate de mandatul de ministru

Cătălin Drulă s-a făcut remarcat în spaţiul public odată cu numirea în funcţia de ministru al Transporturilor. Primul moment care l-a făcut vizibil în ochii publicului larg a fost conflictul avut cu Sindicatul Liber Metrou (USLM), atunci când au fost evacuate spaţiile comerciale de la metrou. Ştefan Paraschiv, director general al Metrorex la acea dată, a intrat cu ranga într-un chioşc, ceea ce l-a făcut pe Cătălin Drulă să spună că "un cartel se destructurează cu ranga".

Un al doilea moment de referinţă a fost atunci doi politicieni au fost înregistraţi de DNA în biroul ministrului Transporturilor. Deputatul PNL George Stângă și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, i-au cerut lui Cătălin Drulă, chiar în biroul acestuia, să păstreze în funcţii doi directori ai unor direcţii regionale. "Nu pot să spun că-i om, e un câine acest Drulă și trebuie să găsim o soluție pentru el", ar fi spus despre Cătălin Drulă administratorul unei firme, în urma acestui incident.

Programul pentru Capitală

Dacă va ajunge primarul Bucureştiului, Cătălin Drulă va acorda o atenţie sporită mediului. Candidatul USR a spus că va planta nu mai puţin de 1 milion de copaci în următorii 5 ani dacă va fi ales primar. "Nu pot ei tăia cât putem noi planta. Acesta este un angajament. În planul meu pentru București am prevăzut plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector și Ministerul Mediului", a fost mesajul transmis de Cătălin Drulă pe Facebook.

De asemenea, Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei, anunţă asumarea unui obiectiv important: în 2035, Bucureştiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniţi grav în accidente rutiere. "Un oraş nu e sigur cu adevărat până nu e sigur pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Tocmai de aceea, când vorbesc despre un Bucureşti mai ordonat, nu mă refer doar la trafic fluid sau la bulevarde moderne. Vreau ca părinţii cu copiii să nu se teamă la fiecare trecere de pietoni. Bunicii să traverseze în ritmul lor. Oamenii să meargă pe jos fără să simtă niciun pericol. Am un obiectiv - şi o să mă ţin de el: în 2035, Bucureştiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniţi grav în accidente rutiere. E un standard european pe care trebuie să-l atingem", a declarat Cătălin Drulă.

