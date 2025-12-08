Candidaţii la Primăria Capitalei au încins reţelele sociale, în ziua votului, într-un veritabil război al postărilor. Ciprian Ciucu i-a îndemnat pe alegători să voteze util, menţionând că doar doi candidaţi au şanse reale. I-a răspuns furios Daniel Băluţă, care l-a acuzat de lipsă de respect faţă de competitori. Seria postărilor a fost completată de Cătălin Drulă, care a cerut sprijinul alegătorilor ieşiţi seara la vot şi de Ana Ciceală, care s-a plâns că ceilalţi candidaţi manipulează alegătorii cu sondaje.

Războiul pentru primărie s-a dus şi pe reţelele sociale. Cu cinci ore înainte de închiderea urnelor, liberalul Ciprian Ciucu a făcut apel la votul util.

"În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață. (...) Veniți la vot, votați pozitiv și rațional", a scris edilul.

Daniel Băluţă i-a dat imediat replica.

"Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător (...) este nedemocratic și ilegal. Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat", a transmis Daniel Băluţă pe reţelele sociale.

Într-o postare separată, candidatul social-democrat a prezentat imagini filmate în sectorul condus de Ciprian Ciucu.

"Continuăm vizitele în Bucureşti, suntem pe bulevardul Iuliu Maniu din sectorul 6. Am vrut să vedem ce gândesc oamenii, să vedem despre ce e vorba", a continuat Băluţă.

USR a mizat pe "valul de seară" al alegătorilor

"Valul de seară (...) E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice", scria şi Cătălin Drulă.

În timp ce candidaţii PSD şi PNL se întreceau în postări, Cătălin Drulă îşi punea speranţele în voturile celor care ies seara la urne.

"Ştiu că mulţi dintre voi sunteţi programaţi mai târziu, haideţi cât mai repede, nu ne mai daţi emoţii, mergeţi la vot şi sunaţi unu, doi, trei prieteni să iasă toată lumea la vot pentru că fiecare vot contează", a adăugat candidatul USR.

Într-o mobilizare pe ultima sută de metri a sperat şi candidata SENS.

Mesajul cu subînţeles al candidatei SENS

"E ultima oră de vot. O oră pentru o întreagă generaţie. Mai mulţi candidaţi au început să se certe într-o competiţie între cine este campionul manipulării prin sondajele date pe surse", a precizat şi Ana Ciceală, candidat SENS la Primăria Capitalei.

"Cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot. Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu", a transmis preşedintele Nicuşor Dan, care l-a susţinut în campanie pe Cătălin Drulă.

Postarea Elenei Lasconi agită din nou scena internă a USR

"O zi bună pentru democraţie", a scris Elena Lasconi, fostă preşedintă USR.

Ciprian Ciucu a primit felicitări şi de la fosta lideră USR, Elena Lasconi. Mesajul a fost văzut ca o poliţă plătită lui Cătălin Drulă, unul dintre greii din partid care i-au retras sprijinul în campania alegerilor prezidenţiale. În replică, actualul preşedinte USR Dominic Fritz a ameninţat că o va da afară din partid pe Lasconi.

