Nicuşor Dan a urat succes aleşilor locali confirmaţi prin votul de duminică. Mesajul său pentru Ciprian Ciucu
Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat, luni, pe aleşii locali confirmaţi prin votul exprimat de cetăţeni duminică. Acesta i-a urat succes lui Ciprian Ciucu şi a subliniat că este obligatorie "punerea în practică a referendumului de anul trecut".
"Felicitări şi succes aleşilor locali confirmaţi prin votul de ieri al cetăţenilor. E regula de bază a democraţiei: cetăţenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile şi le exprimă prin vot", a scris şeful statului pe pagina sa de Facebook.
Nicuşor Dan, felicitări pentru Ciprian Ciucu
Nicuşor Dan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru alegerea în funcţia de primar general al Capitalei şi i-a urat succes.
"Felicitări şi succes lui Ciprian Ciucu. Un oraş complex, restanţe deja istorice şi o relaţie complexă cu celelalte autorităţi ale statului. Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul. Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuţia taxelor şi impozitelor bucureştenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, şi toate autorizaţiile la primarul general, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism", a precizat preşedintele.
Şeful statului subliniază că "a fost un exerciţiu democratic pe care partidele din coaliţie l-au dus cu responsabilitate".
"Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare", a conchis Nicuşor Dan.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰