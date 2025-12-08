Nicuşor Dan a urat succes aleşilor locali confirmaţi prin votul de duminică. Mesajul său pentru Ciprian Ciucu

Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat, luni, pe aleşii locali confirmaţi prin votul exprimat de cetăţeni duminică. Acesta i-a urat succes lui Ciprian Ciucu şi a subliniat că este obligatorie "punerea în practică a referendumului de anul trecut".

"Felicitări şi succes aleşilor locali confirmaţi prin votul de ieri al cetăţenilor. E regula de bază a democraţiei: cetăţenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile şi le exprimă prin vot", a scris şeful statului pe pagina sa de Facebook.

Nicuşor Dan, felicitări pentru Ciprian Ciucu

Nicuşor Dan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru alegerea în funcţia de primar general al Capitalei şi i-a urat succes.

"Felicitări şi succes lui Ciprian Ciucu. Un oraş complex, restanţe deja istorice şi o relaţie complexă cu celelalte autorităţi ale statului. Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul. Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuţia taxelor şi impozitelor bucureştenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, şi toate autorizaţiile la primarul general, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism", a precizat preşedintele.

Şeful statului subliniază că "a fost un exerciţiu democratic pe care partidele din coaliţie l-au dus cu responsabilitate".

"Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare", a conchis Nicuşor Dan.

