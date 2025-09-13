Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat numirea lui Florin Ghiță ca nou director al Administrației Naționale Apele Române, cu mandat de reorganizare. Ghiță a fost, între 2014 și 2023, șef de serviciu la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Cine este Florin Ghiţă, noul director interimar de la Apele Române, după demiterea lui Sorin Lucaci - Facebook

"Am luat decizia de a schimba conducerea Apele Române. Am anunţat deja că l-am demis pe domnul Sorin Lucaci. Vrem să înceapă o nouă etapă în această instituţie absolut vitală. Vrem să dăm resursele necesare acestei instituţii de care depind inclusiv jaloane în PNRR, de îndeplinit, dar inclusiv vieţile oamenilor care au nevoie de infrastructură implementată împotriva inundaţiilor, au nevoie ca resursele de apă din ţara aceasta să fie gestionate sustenabil", a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Ea a reamintit de faptul că la Apele Române s-au pierdut fonduri de peste 300 de milioane de euro. "Am avut mai multe analize de-a lungul timpului pe care le-am adus inclusiv în spaţiul public, în atenţia publică, cu privire la fondurile europene care au fost ratate. Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au mai fost folosite, bani care s-ar fi putut transforma în sute de kilometri de diguri, bani care s-ar fi putut transforma în baraje, infrastructură absolut esenţială ca oamenii să fie în siguranţă.

Am văzut deja că în fiecare an avem inundaţii în urma cărora oamenii îşi pierd vieţile, comunităţi întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro", a afirmat ministrul Mediului.

Articolul continuă după reclamă

Cine este Florin Ghiţă

Ea a anunţat şi cine este noul director de la Apele Române. "Am decis să dăm o direcţie nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie care are un mandat foarte clar de transparenţă, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiţă, care a fost din 2014 până în 2023 şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea SGA Bucureşti - Ilfov, un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri şi SGA-uri, un om care din 2023 are calitatea de inginer şef al aceleiaşi administraţii din Bucureşti-Ilfov, un om care a lucrat, un om care a scris articole în publicaţii de specialitate", a transmis Diana Buzoianu.

Ea a explicat că acesta este primul pas pentru reorganizarea şi eficientizarea Administraţiei Naţionale Apele Române."Noi ne dorim ca povestea instituţiei Apele Române să fie o poveste care să dea speranţă că lucrurile se pot schimba deşi au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituţie de undeva lucrurile trebuie să pornească să fie îmbunătăţite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea şi eficientizarea şi reforma Apele Române", a explicat ministrul Mediului.

Sorin Lucaci, demis

Sorin Lucaci a fost demis vineri de la conducerea Apelor Române. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a invocat nevoia urgentă de reformă și transparență, subliniind că instituția a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, afectând proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰