Cine este Dragoș Doru Cazan, noul director general de la Apele Române

Noul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" este Doru Dragoş Cazan, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă publicat luni.

Cine este Dragoș Doru Cazan, noul director de la Apele Române - Sursa: Captură foto

"Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecţie deschisă şi să o ducem până la capăt în deplină transparenţă. Le mulţumesc membrilor comisiei de evaluare pentru profesionalismul, rigoarea şi imparţialitatea cu care au analizat candidaţii şi pentru contribuţia lor la credibilitatea acestui proces. De asemenea, îi mulţumesc domnului Sorin Rîndaşu pentru activitatea desfăşurată în calitate de director general interimar al ANAR într-o perioadă solicitantă. Numărul mare de candidaţi şi calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea şi profesionalizarea acestei instituţii. Am decis ca, pe baza analizei tuturor informaţiilor relevante cu privire la candidaţii care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experienţă solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât şi reforma de care ANAR are nevoie. Prin această numire, transmit un mesaj clar: competenţa, integritatea şi performanţa contează cu adevărat", a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Noul director general al ANAR va prelua funcţia începând de marţi, 20 ianuarie

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul de numire a ing. dr. Doru Dragoș Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale "Apele Române", în urma finalizării procedurii de selecție și a deliberărilor comisiei de evaluare.

Articolul continuă după reclamă

Doru Dragoș Cazan are peste 30 de ani de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor în infrastructura hidrologică. Din 2021, este director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), iar anterior a fost director general al ANAR în 2015 și șef al Departamentului Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituției între 2012 și 2020.

Doru Dragoș Cazan, director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din 2021

Noul director general este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă, specializarea Hidraulică, deține un master în Managementul Sectorului Public și a urmat stagii de pregătire în Franța și Germania. De-a lungul carierei, a reprezentat România în grupuri de lucru internaționale și a contribuit la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰