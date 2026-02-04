Administraţia "Apele Române" a anunţat că, miercuri, a fost sesizată o poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Plajei Vechi Giurgiu, după scufundarea unui împingător. Echipe de specialişti s-au deplasat la locul incidentului pentru a face măsurători.

"Astăzi, 4 februarie 2026, ora 12:00, a fost semnalată o posibilă poluare cu produse petroliere (carburant şi ulei), cauzată de scufundarea unui împingător în zona Plajei Vechi Giurgiu, pe canalul Plantelor. Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea -Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu a fost informată telefonic de către reprezentanţii Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Giurgiu cu privire la această poluare", a anunţat Administraţia "Apele Române".

Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu şi specialişti ai Inspecţiei Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu sunt pe drum pentru evaluarea situaţiei. Laboratorul de Calitate a Apei urmează să preleveze probe de apă din mai multe puncte.

"Totodată, echipele Apelor Române sunt pregătite cu mijloace şi materiale specifice, respectiv materiale absorbante tip spill-sorb şi baraje absorbante pentru limitarea şi îndepărtarea produselor petroliere de la suprafaţa apei. Situaţia este monitorizată permanent, iar măsurile operative vor fi adaptate în funcţie de evoluţia din teren şi de rezultatele analizelor de laborator", a mai precizat Apele Române.

