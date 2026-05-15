Cine este Martina Orlea, noul consilier de stat al preşedintelui Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan are un consilier de stat nou începând cu 18 mai 2026 - Martina Orlea.

Martina Orlea a lucrat la campanii politice pentru laburişti în Marea Britanie, pentru PAS în R. Moldova şi pentru democraţi în SUA. Totodată, a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025. Decretul pentru numirea ei în funcţie a fost semnat vineri de preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit profilului de LinkedIn, Martina Orlea are 28 de ani şi o experienţă de peste 6 ani în campanii politice, fiind specializată în comunicare digitală şi storytelling. Este absolventă a ASE şi a studiat politici publice, dezvoltare internaţională, economie globală şi guvernare la Sciences Po din Paris, Hertie School din Berlin şi Universitatea Tehnologică din Tallinn.

În plan profesional, Martina Orlea are experienţă în comunicare strategică, campanii digitale şi tehnologie politică. A lucrat pentru Electica, o companie de tehnologie politică şi comunicare digitală din Londra, şi pentru Tectonica Digital Campaign Solutions, în Spania, o agenţie specializată în organizare digitală pentru mişcări civice, ONG-uri şi partide.

