A agresat sexual două minore în transportul public. Bucureştean de 91 de ani, reţinut de poliţişti

Un bărbat de 91 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat sexual două minore, de 15 şi 16 ani, pe liniile unor autobuze din Bucureşti. Le-ar fi atins în zonele intime şi le-ar fi bruscat. 

de Denisa Vladislav

la 15.05.2026 , 17:20
"Poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, în cauză fiind identificat un bărbat, în vârstă de 91 de ani, bănuit de comiterea a două astfel de fapte", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale săvârşite asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, joi, şi au reţinut bărbatul de 91 de ani într-un dosar penal de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.

În sarcina lui s-a reţinut că, în timp ce se afla într-un autobuz, ar fi atins în zonele intime o minoră în vârstă de 15 ani, împotriva voinţei sale, aceasta fiind pusă în imposibilitatea de a se îndepărta, întrucât ar fi fost blocată de bărbat pe scaunul pe care stătea.

De asemenea, în timp ce o minoră în vârstă de 16 ani se afla într-o staţie de autobuz din Sectorul 6, bărbatul ar fi atins-o în zonele intime, fără consimţământul ei, apoi ar fi prins-o cu braţele, apropiind-o.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.

