Ziua Bujorului, sărbătorită cu decor de epocă în Bucureşti. Zeci de mii de flori au colorat străzile oraşului

Despre luna Mai se spune că aduce cele mai frumoase flori din an. În această lună înfloresc bujorii, iar astăzi este un motiv de sărbătoare. Pe 15 Mai se celebrează bujorul ca floare națională a României, statut oficializat prin lege în octombrie 2022. Mai cu seamă că în țara noastră crește o specie unică în Europa protejată prin lege. În Capitală, 10.000 de bujori românești au colorat străzile într-o atmosferă care aduce aminte de anii ‘20.

de Ingrid Tîrziu

la 15.05.2026 , 17:08
Ziua bujorului se petrece în aer liber în acest weekend. Sectorul 1 al Capitalei a înflorit de-a dreptul și este o sărbătoare care începe astăzi și ține tocmai până duminică. Peste 10.000 de bujori aduși de la cea mai mare fermă de profil din Oltenia, deci bujori fabricați în România, sunt vedeta în acest weekend.

Sunt decorul pe care îl așteaptă toată lumea, mai ales dacă vrea să facă o poză interesantă pentru rețelele sociale. Totodată, avem și o activare interesantă cu Poșta Română la Piața Matache. 

Putem scrie o vedere ca pe timpuri pentru cei dragi și putem cumpăra și un bujor în așa fel încât să facem un cadou frumos și inedit unei persoane dragi nouă.

Avem și activități pentru cei mici în Piața Matache, dar și la Piața Amzei în acest weekend. Vă recomand să veniți astăzi pentru că știm sigur că este soare și sperăm că și mâine și poimâine acest decor spectaculos va aduce soarele pe cer, primăvara practic și ne va ajuta să celebrăm această zi autentică, pentru că bujorul știm, este floarea noastră.

Ingrid Tîrziu
Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

