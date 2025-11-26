Cine este Rareș Lazăr, antreprenorul de 32 de ani care candidează pentru Primaria Capitalei
Rareș Lazăr este vicepreședinte al Partidului România în Acțiune (PRA) și aduce în prim-plan un profil atipic pentru politica locală: antreprenor și ales local, la doar 32 de ani.
Rareș Lazăr vine cu experiență în două zone distincte: mediul privat și administrația publică. Cariera lui a început în banking. Ulterior, a trecut în antreprenoriat și și-a dezvoltat propriile proiecte de afaceri. În paralel, a intrat și în administrație, ca ales local într-un sector al Capitalei.
"Am trecut prin toate etapele carierei: de la mediul privat la cel public, de la banking la antreprenoriat. Acum, a venit momentul să pună această experiență în slujba oamenilor.", spune candidatul, potrivit unei postări pe Facebook a Partidului România în Acţiune.
Ce propune Rareș Lazăr pentru București
Programul anunțat se plasează în zona modernizării accelerate, cu accent pe tehnologie și investiții în infrastructură. Printre directivele asumate:
- Digitalizarea serviciilor publice pentru reducerea birocrației și acces rapid la documente.
- Îmbunătățirea traficului și modernizarea transportului public.
- Investiții masive în spații verzi , reabilitarea și extinderea parcurilor.
- Susținerea școlilor și spitalelor , prin finanțare predictibilă și proiecte de modernizare.
"Candidez pentru că Bucureștiul are nevoie urgentă de o administrație care să muncească pentru oameni, nu doar pentru campanii electorale”, a declarat Rareș Lazăr, arată postarea de pe Facebook a Partidului România în Acţiune.
"Am reușit în Balta Doamnei, vom reuși și în București!", anunţă aceeaşi postare.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰