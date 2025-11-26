Rareș Lazăr este vicepreședinte al Partidului România în Acțiune (PRA) și aduce în prim-plan un profil atipic pentru politica locală: antreprenor și ales local, la doar 32 de ani.

Cine este Rareș Lazăr, antreprenorul de 32 de ani care candidează pentru Primaria Capitalei - Sursa:Facebook

Rareș Lazăr vine cu experiență în două zone distincte: mediul privat și administrația publică. Cariera lui a început în banking. Ulterior, a trecut în antreprenoriat și și-a dezvoltat propriile proiecte de afaceri. În paralel, a intrat și în administrație, ca ales local într-un sector al Capitalei.

"Am trecut prin toate etapele carierei: de la mediul privat la cel public, de la banking la antreprenoriat. Acum, a venit momentul să pună această experiență în slujba oamenilor.", spune candidatul, potrivit unei postări pe Facebook a Partidului România în Acţiune.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce propune Rareș Lazăr pentru București

Programul anunțat se plasează în zona modernizării accelerate, cu accent pe tehnologie și investiții în infrastructură. Printre directivele asumate:

Digitalizarea serviciilor publice pentru reducerea birocrației și acces rapid la documente.

Îmbunătățirea traficului și modernizarea transportului public.

Investiții masive în spații verzi , reabilitarea și extinderea parcurilor.

Susținerea școlilor și spitalelor , prin finanțare predictibilă și proiecte de modernizare.

"Candidez pentru că Bucureștiul are nevoie urgentă de o administrație care să muncească pentru oameni, nu doar pentru campanii electorale”, a declarat Rareș Lazăr, arată postarea de pe Facebook a Partidului România în Acţiune.

"Am reușit în Balta Doamnei, vom reuși și în București!", anunţă aceeaşi postare.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰