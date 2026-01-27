Primarul Capitalei începe concedierile. Ciprian Ciucu închide patru centre culturale după ce a constatat că produc doar datorii. Elimină din schemă 109 angajaţi şi spune că este doar începutul.

Ciprian Ciucu anunţă restructurări serioase la Primăria Capitalei. Cele 4 instituţii din subordinea Primăriei Capitalei care urmează să fie desfiinţate au în total peste 100 de angajaţi dintre care cei mai puţini, 11, sunt la centrul cultural Expo Arte. Acestea funcţionează în 6 sedii apreciate la o valoare de peste 10 milioane de lei. Toate vor fi transferate la alte instituţii cu activitate similară.

Companii desfiinţate (109 posturi):

Centrul Cultural Expo Arte / 11 posturi

Centrul pentru Tineret / 36 posturi

Centrul pentru Seniori / 47 posturi

Centrul Cultural Lumina / 15 posturi

Valoarea sediilor: 12,1 milioane de lei

Articolul continuă după reclamă

Multe posturi nu sunt, însă, ocupate. Centrul Cultural Lumina are doar cinci angajaţi din cei 15 prevăzuţi în organigramă.

"Începând cu 2020 până astăzi Centrul Cultural Lumina a pierdut, i s-a tăiat bugetul cu 20-30% în fiecare an. De 5 ani de zile solicităm anual primăriei să ne aprobe să scoatem posturi la concurs pentru că nu mai avem oameni. Nu am primit niciun răspuns", a declarat George Marius Costin, directorul centrului cultural Lumina.

Directorul instituţiei care organiza şi spectacole gratuite pentru bucureşteni spune că este a cincea oară când primăria încearcă să desfiinţeze centrele culturale şi să le comaseze cu alte companii.

"Iată aflăm că un centru de cercetare teatrală va fi absorbit de o instituţie care se ocupă cu târguri şi tradiţii. Ni s-a spus că suntem într-o situatie fericită pt că avem 60 de zile la dispozitie să ne găsim serviciu", a mai spus George Marius Costin.

Primarul Capitalei spune că instituţiile pe care vrea să le desfiinţeze nu prea au activitate. Un angajat al centrului Expo Arte explică.

Anagajat: Făceam parteneriate cu alte instituţii, pentru film, ne desfăşuram expoziţii.

Reporter: Anul trecut câte expoziţii aţi avut?

Angajat: Noi am propus mai multe dar am reuşit şi am făcut 8.

Centrul Expo Arte pe care primarul vrea să îl închidă are doar trei angajaţi din cei 11 trecuţi în schema de personal. Primăria Capitalei nu a anunţat încă ce economie va face.

Consilierii generali vor vota joi dizolvarea Companiei Municipale Imobiliare. Societatea s-a ocupat câţiva ani de proiectul blocului de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea, pe care nu a reușit niciodată să îl termine. Cu toate acestea, compania a cheltuit peste trei miliarde de lei în anul 2023.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰