Scumpirea biletelor la transportul în comun din Bucureşti se amână. A ieşit scandal la şedinţa în care Ciprian Ciucu le-a cerut consilierilor să voteze creşterea, iar primarul a acuzat PSD că vrea să renegocieze majoritatea în Consiliu. Între timp, directorul societăţii de transport avertizează că nu mai are bani pentru salarii şi piese de schimb. Iar lucrurile merg din rău în mai rău. Ieri, două tramvaie au deraiat în mai puţin de două minute în aceeaşi zonă.

În timp ce angajaţii STB încercau să repare o porţiune de şină, s-a mai produs un accident. Calea de rulare nu a mai fost reparată de aproape 30 de ani în zonă. N-au trecut nici două minute de când circulaţia fusese reluată în zonă şi un alt tramvai a deraiat din nou.

Angajaţii STB au fost în pericol când încercau să repună tramvaiul pe şine. Roata vagonului era să îi treacă peste picior unui muncitor.

"S-a auzit ca o bubuitură, am crezut că e accident si cand am iesit, tramvaiul era sus pe trotuar aici. Astea sunt bombe pe roţi", a spus un martor.

Din cele 2.350 de mijloace de transport public, 1.500 sunt vechi de 20 chiar 25 de ani asa ca au nevoie de multe reparaţii şi piese de schimb. Însă în lipsa banilor, conducerea societăţii anunţă că în viitor este posibil ca unele autobuze, tramvaie sau troleibuze să nu mai poată ieşi în traseu şi să ramana in autobaze si depouri.

Pentru a afla cum se pierd banii, primarul Ciprian Ciucu a cerut un control financiar şi de management la Societatea de Transport Bucureşti. Consilierii generali au respins propunera la vot, la fel şi scumpirea călătoriei de la trei la cinci lei.

Şofer: "Sunt destul de vechi."

Reporter: Sunt piese de schimb?

Şofer: "Păi nu prea."

Reporter: Cum faceţi când nu sunt?

Şofer: "Mergem cu ce avem, simplu ca bună ziua, mergem cu ce avem."

Într-o adresă oficială, directorul societăţii de transport l-a anunţat pe primarul general că datoriile STB au atins un nivel fără precedent. STB are restanţe de 100 de milioane de lei la furnizori şi un miliard şi jumătate la Fisc. Fără bani pentru piese de schimb, multe autobuze, troleibuze şi tramvaie ar putea dispărea de pe traseu.

"Orice conducator de autobuz reclama un defect, nu se remediază că nu au cu ce, se trage pe dreapta ori ies asa pe riscul soferilor, ies in traseu", a declarat Valer Ciobănescu, preşedintele Sindicatului STB.

Votul din Consiliul General a zdruncinat coaliţia de guvernare la nivelul Capitalei după ce PSD a decis să nu voteze noile propuneri şi să formeze un grup comun cu PUSL. Împreună, cele două partide au 22 de consilieri, mai mulţi decât alianta partidelor de dreapta care are majoritate.

"Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întamplă acolo? Cui îi e frică de transparenţă, cui îi e frică de audit? Nu voi vă luati injurăturile! Sau scuze, nu dumneavoastră vă luaţi injurăturile. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă injură oamenii, da?", a spus Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Preşedintele Nicuşor Dan crede că, în acest moment, una dintre marile provocări ale primarului general e lipsa unei majorități stabile în Consiliul General.

"E o situație dificilă pentru primarul general pentru că are un Consiliu format din opt partide Eu, în mandatul 2020 - 2024, am avut patru partide și a fost așa și așa", a afirmat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Ciprian Ciucu a acuzat partidele care s-au opus propunerilor că vor să arate dependenţa pe care actuala majoritate o are faţă de partidele din opoziţie.

