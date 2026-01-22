După ce au suferit, în frig și fără apă caldă, bucureștenilor le-a ajuns cuțitul la os. Sute de asociații de locatari au semnat deja o petiție prin care anunță că de luna aceasta nu mai achită facturile la Termoenergetica. Alții vor recalcularea tarifelor. Amenințările lasă rece compania primăriei generale care spune că toate calculele au fost făcute corect, iar cei care nu achită la timp vor fi penalizați.

Și așa s-a simțit în aproape toată luna decembrie. Exasperați, mii de bucureșteni au semnat deja o petiție prin care anunță că nu mai achită facturile la Termoenergetica, pentru apa caldă și căldura pe care nu le primesc.

"Stimate primar, joaca cu turbina de la CET Sud s-a prelungit de 3 săptămâni. Ajunge. Bucureștenii NU vor să plătească începând cu Ianuarie 2026 factura ta. Bătaia de joc trebuie să înceteze" se arată în petiție.

Chiar şi fără căldură, facturile depăşesc 10.000 lei la unele scări de bloc

Locatarii spun că luna trecută caloriferele au fost mai mereu reci și doar o săptămână a curs apă caldă. Chiar și așa, facturile depășesc 10.000, chiar 20.000 de lei la unele scări de bloc. Administratorii cer recalcularea sumelor.

"În afara faptului că nu avem, nu beneficiem de căldura necesară să locuiești, facturile vin la fel de mari. Nu înțeleg cum vin facturile? [...] Să se recalculeze că atâta timp cât nu beneficiezi nu poți să plătești ceva ce nu ai. E ceva anormal! […] Nu mai plătim și cu asta basta. Plătim doar încălzirea pe electric și asta este. Situația este ft gravă! [...] Nu se poate, este inadmisibil. Își bat joc de noi!" a spus Nicu Brăgaru, administrator de bloc din Sectorul 3.

Mulţi locatari vor să se debranșeze: "Mai bine ne punem central"

Mulți vor să se debranșeze.

Locatar: Nu avem căldură și nu avem de ce să plătim atâția bani.

Reporter: Cu riscul de a fi debranșați?

Locatar: Cu riscul de a fi debranșați! Mai bine ne punem centrală. [...] Să știu că plătesc dar mă încălzesc, adică am căldură. Nu stau în frig și plătesc sume exorbitante.

"Deci de jos până sus frig, stau cu caloriferul, deci plătesc și pe partea cealaltă. Nu se poate așa ceva. Își bat joc de noi" a spus un alt locatar.

Ce se întâmplă cu banii încasaţi de Termoenergetica

Fără încasări, sistemul de termoficare ar putea funcționa și mai rău.

"Din banii încasați de Termoenergetica din plata facturilor la apă caldă și căldură, 75% ajung la ELCEN, furnizorul de agent termic. Mai rămân 25 de procente din care 13% reprezintă salariile iar banii rămași sunt folosiți pentru a achita utilitățile, precum apa și curentul electric" a spus reporterul Observator Andreea Milea.

Costel Matache, preşedinte de bloc din Sectorul 2: O plătim că după ce o plătim putem să contestăm, să-i dăm în judecată că altfel ei o să ne bage penalități și o să ajungem la penalizări mai mari decât factura.

Reporter: Deci aveți de gând să-i dați în judecată?

Costel Matache: Da, avem de gând să-i dăm în judecată pt nerespectarea contractului.

Răspunsul Termoenergetica

În replică, Termoenergetica transmite că toate facturile au fost calculate corect și că apa "călduță" costă mai puțin.

"Ce plătesc, de fapt, locatarii? Exact consumul real! În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali contorul de energie termică nu înregistrează consum. Apa 'călduță' e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal." a fost răspunsul Termoenergetica pentru Observator.

Cei care nu achită în termen de cel mult 45 de zile de la emiterea facturii vor plăti penalități de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. În acest moment, peste 700 de blocuri nu au apă caldă și căldură.

