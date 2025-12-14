Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ciprian Ciucu: "Este o idee foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare"

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliția de guvernare ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să înceteze atacurile publice reciproce, avertizând că excluderea USR de la guvernare sau ieșirea PSD din coaliție ar fi decizii greșite, potrivit declaraţiilor de la Digi24.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 16:27
Ciprian Ciucu: "Este o idee foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare" - Sursa: Hepta

"Din punctul meu de vedere, cred că ar fi un moment în care partidele din coaliţie, la PSD, la USR, să înceapă să se comporte responsabil. Pentru că s-au acutizat, şi din cauza campaniei, dar şi nu doar din cauza campaniei, s-au acutizat acuzaţiile, scandalurile, provocările dintre ei. Fiecare îşi trimite obuze permanent şi noi, liberalii, ne uităm cum trec pe deasupra noastră şi dau unii în alţii. Eu, personal, nu cred că este deloc o idee bună.", a declarat Ciprian Ciucu, duminică, la Digi24.

Ciprian Ciucu a subliniat că liberalii asistă de pe margine la conflictele dintre partenerii de guvernare și că astfel de tensiuni nu fac decât să afecteze stabilitatea politică: "E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar.Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare, să continue reformele anunţate de domnul Bolojan"

Primarul ales a amintit că, potrivit protocolului coaliției, nu mai este mult timp până când PSD va prelua funcția de prim-ministru.

Articolul continuă după reclamă

"Nu mai e chiar foarte, foarte mult timp până când domnul Grindeanu sau un alt PSD-ist, conform protocolului, va asuma poziţia de prim-ministru. Dar cred că le face rău acest mod de a face politică. Ziua vii la discuţii în coaliţie, iar seara te duci pe televizor şi ataci în toate părţile. Oamenii ce mai înţeleg? Chiar nu au înţeles nimic? Uite, exemplul meu. Mi-am dus o campanie curată, fără atacuri la nimeni, vorbind doar despre ce am făcut şi ce vreau să fac", a adăugat Ciprian Ciucu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ciucu coalitie responsabilitate usr psd ciprian ciucu
Înapoi la Homepage
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Ştiri politice » Ciprian Ciucu: "Este o idee foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare"