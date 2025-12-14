Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliția de guvernare ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să înceteze atacurile publice reciproce, avertizând că excluderea USR de la guvernare sau ieșirea PSD din coaliție ar fi decizii greșite, potrivit declaraţiilor de la Digi24.

Ciprian Ciucu: "Este o idee foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare" - Sursa: Hepta

"Din punctul meu de vedere, cred că ar fi un moment în care partidele din coaliţie, la PSD, la USR, să înceapă să se comporte responsabil. Pentru că s-au acutizat, şi din cauza campaniei, dar şi nu doar din cauza campaniei, s-au acutizat acuzaţiile, scandalurile, provocările dintre ei. Fiecare îşi trimite obuze permanent şi noi, liberalii, ne uităm cum trec pe deasupra noastră şi dau unii în alţii. Eu, personal, nu cred că este deloc o idee bună.", a declarat Ciprian Ciucu, duminică, la Digi24.

Ciprian Ciucu a subliniat că liberalii asistă de pe margine la conflictele dintre partenerii de guvernare și că astfel de tensiuni nu fac decât să afecteze stabilitatea politică: "E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar.Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare, să continue reformele anunţate de domnul Bolojan"

Primarul ales a amintit că, potrivit protocolului coaliției, nu mai este mult timp până când PSD va prelua funcția de prim-ministru.

"Nu mai e chiar foarte, foarte mult timp până când domnul Grindeanu sau un alt PSD-ist, conform protocolului, va asuma poziţia de prim-ministru. Dar cred că le face rău acest mod de a face politică. Ziua vii la discuţii în coaliţie, iar seara te duci pe televizor şi ataci în toate părţile. Oamenii ce mai înţeleg? Chiar nu au înţeles nimic? Uite, exemplul meu. Mi-am dus o campanie curată, fără atacuri la nimeni, vorbind doar despre ce am făcut şi ce vreau să fac", a adăugat Ciprian Ciucu.

