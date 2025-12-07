Ciprian Ciucu: "Majoritatea formată din PNL-USR-PSD trebuie să meargă mai departe"

Antena Meniu Search
Ciprian Ciucu, cotat drept câștigător al alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei potrivit primelor rezultate exit-poll, a declarat duminică seară că actuala majoritate PNL-USR-PSD din Consiliul General al Municipiului București trebuie să continue să funcţioneze, potrivit Agerpres. 

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 22:20
"Mâine dimineaţă mă voi duce la Primăria Sectorului 6, pentru că şi în această campanie am fost. Un primar are treabă, nu se poate opri Primăria din cauza unei campanii electorale şi îmi voi face programul după aceea, probabil că voi discuta foarte mult cu presa în prima perioadă, după care o să-mi iau o perioadă de timp să-mi pun ordine în idei, în priorităţi şi după care voi veni cu viziunea să o prezint într-o conferinţă de presă şi în interviuri individuale", a afirmat Ciprian Ciucu la Antena 3.

"Din punctul meu de vedere, actuala majoritate formată din PNL, USR, PSD trebuie să meargă mai departe, pentru că este aceeaşi majoritate care există şi la nivelul Guvernului României şi aceasta este majoritatea pe care mi-o doresc, evident şi cu USR la masă. Lucrurile sunt aranjate în acest fel şi îmi doresc să rămână în acest fel", a mai adăugat Ciprian Ciucu.

Primele exit-poll-uri ale serii îl poziționează pe Ciprian Ciucu pe primul loc în competiția pentru Primăria Generală, însă rezultatele finale vor fi confirmate după numărarea oficială a voturilor.

