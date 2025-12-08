Urmează noi alegeri pentru înlocuitorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6. Dar şi noi calcule în coaliţie. PSD analizează dacă rămâne la putere sau intră în Opoziție după eşecul lui Daniel Băluţă, care pare să contureze tot mai clar un declin al partidului.

Ce reacție avem la vârful partidelor după scurtinul de ieri? Schimbări majore în raportul de forțe politice și posibile mutări strategice la vârful partidelor.

"Liberalii spun că o parte din meritul pentru victoria lui Ciprian Ciucu în Capitală o are premierul Ilie Bolojan, care prin această victorie a PNL în București a întărit poziția la vârful partidului și, de asemenea, va putea să negocieze de pe poziții de forță reformele pe care dorește să le impună în coaliția de guvernare.", a transmis Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

"De cealaltă parte însă, social-democrații au încercat să limiteze cumva proporțiile eșecului din Capitală, pentru că Daniel Băluță era cotat inițial în toate sondajele drept favorit la alegerile pentru Primăria Capitalei, a ieșit în cele din urmă abia al treilea în preferințele bucureștenilor. Însă Sorin Grindeanu spunea că PSD nu a avut Bucureștiul și din acest motiv nu poate fi neapărat un motiv de tristețe. "Nu am câștigat Bucureștiul, dar nici nu l-am avut înainte", spunea liderul PSD, care s-a consolat cu victoria lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău. De asemenea, PSD a câștigat Primăria orașului Găiș și alte zece comune din țară.", a adăugat reporterul Observator.

"Însă evident că Bucureștiul dă ora exactă în politica din România și alegerile din Capitală sunt unele simbolice. Ori surse de la vârful partidului social-democrat spun că, după acest eșec înregistrat de Daniel Băluță în fața lui Ciprian Ciucu și în fața Ancăi Alexandrescu, social-democrații analizează acum și scenariul ieșirii de la guvernare. Mă refer aici la ruperea coaliției și la retragerea PSD în opoziție. Asta pentru a limita cumva ascensiunea AUR înainte de alegerile din 2028. Însă acesta este un scenariu care va fi clarificat în partidul social-democrat, spun surse politice, abia anul viitor, după ce în coaliția de guvernare se va negocia reforma administrației centrale și locale și după ce va fi gata bugetul pentru 2026.", a mai spus Marius Gîrlaşiu.

