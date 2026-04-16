Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a publicat un mesaj pe Facebook în care lansează un atac la adresa PSD și îi ia apărarea premierului Ilie Bolojan, pe fondul tensiunilor politice din coaliție, în contextul în care social-democrații sunt gata să retragă sprijinul pentru șeful Guvernului și să ceară demisia acestuia. "Vă asumați, vreodată, responsabilitatea pentru deciziile politice care au dus economia României într-o zonă de risc?", este întrebarea implicită din mesajul public transmis Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu spune că PSD "va da foc la țară", iar PNL nu va mai face Coaliţie cu PSD

Social-democrații sunt așteptați să decidă, într-un referendum intern, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, urmând să îi ceară demisia, potrivit surselor Observator.

În postarea sa, Ciucu critică dur social-democrații, pe care îi acuză că nu își asumă responsabilitatea pentru deciziile economice din ultimii ani și că au contribuit la deteriorarea situației bugetare. El susține că aceste politici au dus România într-o zonă de risc, cu un deficit ridicat și posibile probleme în atragerea fondurilor europene.

"Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocate României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilității! Și l-au găsit ei vinovat pe Bolojan!", a adăugat primarul Capitalei.

Totodată, primarul afirmă că Ilie Bolojan este un lider "asumat" și "credibil", care ar continua reformele necesare, în ciuda blocajelor politice.

"Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați abișnuit în trecut. Nu își va da demisia! Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan", a transmis Ciprian Ciucu în postarea sa pe Facebook, susținând că acesta beneficiază de sprijinul unei mari părți din PNL.

Mesajul devine însă mult mai dur în partea în care avertizează asupra consecințelor unei eventuale crize politice.

Ciucu afirmă că o destabilizare a guvernării ar putea afecta grav economia și accesul României la fondurile europene, inclusiv la PNRR. "Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!", adaugă acesta, acuzând PSD că ar putea provoca o criză politică prin blocarea reformelor.

În final, el susține că PNL nu va mai face coaliție cu PSD în cazul în care guvernul este demis prin moțiune de cenzură și acuză social-democrații că nu au un plan de guvernare, ci doar interese politice proprii.

