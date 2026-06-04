Bolojan: Nu putem vota un Guvern în care oameni de decizie provin de la PSD. PNL nu are încredere

Premierul interimar Ilie Bolojan respinge ideea ca liberalii să susţină un Guvern în care să existe secretari de stat sau şefi de servicii deconcentrate aflate în subordinea ministerelor care să fi fost puşi pe posturi sau care să fie susţinuţi de PSD. El a invocat lipsa de încredere pe care PNL o are în social-democraţi, după ce aceştia au dărâmat, prin moţiune de cenzură, Guvernul din care ei înşişi făceau parte.

Ilie Bolojan a declarat că România are nevoie de un guvern stabil şi eficient, care să menţină ţintele bugetare asumate, în aşa fel încât ”tot ce au răbdat românii” să nu fie ”anulat”, iar România să nu ajungă într-o situaţie mai complicată.

El a spus însă că experienţa pe care liberalii au avut-o în această perioadă cu PSD a dus la pierderea totală a încrederii în ceea ce face PSD, iar în acest context, PNL nu va susţine un guvern din care să facă parte, într-o formă sau alta, PSD.

"Gândiţi-vă că, nemaiexistând nicio bază de încredere, noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat, de exemplu, desemnaţi de PSD sau miniştri care, într-o formă sau alta, sunt în mod evident asociaţi acestui partid, nu pentru că avem o problemă cu o persoană sau alta, pentru că, neavând nicio bază de încredere, n-ai cum să îţi imaginezi că vei merge mai departe cu o astfel de formulă", a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

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Întrebat care ar fi nivelul până la care PNL nu acceptă prezenţa PSD la nivelul structurilor guvernamentale, preşedintele PNL a adus în discuţie şefii instituţiilor deconcentrate, care funcţionează în judeţe şi care se află în subordinea ministerelor.

"Nu cred că se pot lua în calcul schemele de personal ale structurilor guvernamentale, directori şi aşa mai departe, pentru că aceşti oameni, în general, le ocupă prin concurs, dar cei care cunosc situaţia guvernărilor noastre, o bună parte din oamenii de decizie din eşaloanele 2 şi 3 ale Guvernului României, în serviciile deconcentrate ale acestei ţări, sunt oameni care, într-o manieră sau alta, nu spun că sunt oameni incompetenţi, dar au ajuns pe o filieră a PSD-ului şi, deci, PSD, într-o formă indirectă, are o bună reprezentare în aparatul de stat din România. Nu poţi să faci acest lucru, nu putem să votăm un guvern în care oameni de decizie, care generează politicile Guvernului, provin de la PSD, pe baza acestei experienţe pe care am avut-o şi pe baza pierderii totale a încrederii în acest partid şi drumul PNL nu mai este alături de PSD pentru că ne-a ajuns şi cred că şi românii s-au convins de aceste lucruri", a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a admis, pe de altă parte, că nu se poate face ”o vânătoare de vrăjitoare” în ceea ce priveşte angajaţii din structurile guvernamentale care ar fi fost sau nu susţinuţi de PSD.

"Nu aceasta este problema României în momentul de faţă, ci v-am spus, ideea de a avea un guvern care are o susţinere parlamentară în aşa fel încât să poată să facă ceea ce trebuie, pentru că, dacă e să discutăm cât se poate de deschis, situaţia de astăzi, în care ai un guvern care nu mai are toate puterile, îţi creează probleme destul de mari în administrarea ţării", a precizat liderul PNL