Ciucu: Lupta electorală se duce cu candidatul extremist și cu candidatul PSD-ist

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri că lupta electorală se poartă cu "candidatul extremist şi cu candidatul PSD-ist". El a subliniat că Daniel Băluţă, reprezentantul PSD, este susținut de interese ascunse, iar Anca Alexandrescu, susținută de AUR, nu are experiență în administrația locală, ceea ce, în opinia sa, ar reprezenta un mare pas înapoi pentru București, conform News.ro.

"În acest moment, lupta electorală se duce în special cu candidatul extremist şi cu candidatul PSD-ist. Fiecare vine cu multe lucruri care nu-i recomandă, specific ideologiei lor. Daniel Băluţă vine în spate cu o grămadă de interese care nu sunt vizibile în acest moment, au fost vizibile poate doar puţin în această campanie electorală, iar Anca Alexandrescu vine în această luptă cu un bagaj de... Nici nu pot să-mi imaginez cum ar arăta Primăria Capitalei cu Anca Alexandrescu primar, un conflict permanent, o lipsă de proiecte şi o lipsă de viziune, pentru că doamna Alexandrescu nu are niciun fel de experienţă în zona administraţiei publice locale şi cred că ar fi un regres enorm pentru oraşul nostru", a declarat Ciprian Ciucu, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a făcut un apel pentru alegători să vină la vot în număr cât mai mare.

"Vor fi nişte alegeri în care primarul general va fi ales cu un număr relativ mic de voturi, va fi ales cu un procent probabil sub 30%, iar acest lucru îi afectează legitimitatea şi îi afectează autoritatea. Mă angajez să muncesc după ce voi fi ales primarul general Capitalei astfel încât să demonstrez tuturor că a meritat încrederea celor care mă vor vota şi că voi duce oraşul mai departe şi îl vom pune împreună la punct", a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews.

Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluţă era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.

