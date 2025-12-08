Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile la Primăria Capitalei, potrivit primelor rezultate ale exit-poll-urilor, a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală, la scrutinul de duminică, el afirmând despre această afimaţie că nu poate să probeze ceea ce a spus şi că i-a scăpat acest lucru. "Nu pot verifica informaţia. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc", a mai spus Ciucu.

- Ciucu, prima gafă ca primar. Cum l-a atacat pe Nicuşor Dan, fără să vrea: "Mi-a scăpat acest lucru"

Ciprian Ciucu a fost întrebat la Antena 3 dacă a declarat la sediul PNL că preşedintele Nicuşor Dan a votat-o pe Ana Ciceală. "Cred că mi s-a strecurat această declaraţie, nu pot să o neg, eu aşa auzisem din anturajul domniei, sale, că e probabil să o fi votat-o pe doamna Ciceală, dar nu pot să probez, deci nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat", a răspuns primarul.

Întrebat de unde a auzit acest lucru, Ciprian Ciucu a răspuns: "De la oameni care zic ei că îl cunosc bine”. ”Îmi cer scuze, nu vreau să fi creat vreo ştire care să nu fie adevărată, încă o dată. Întrebaţi-l pe dânsul. (..) Cred că deja am greşit speculând eu acest lucru sau spunând mai departe, poate nu trebuia, şi nu aş vrea să speculez mai departe. Întrebaţi-l pe domnia sa", a mai spus Ciucu.

"În primul rând, nu am verificat informaţia, nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit, nu o să mai dezvolt, orice mă întrebaţi (..) Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc", a adăugat el, arătând că era o presiune mare la sediu şi mulţi jurnalişti.

