O afacere de familie. După tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria dintr-o comună din Botoşani

O familie conduce Primăria Mihai Eminescu, județul Botoșani, din 2004 încoace: după tată și mamă, a venit rândul fiicei, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 08.12.2025 , 06:42
Fiica fostului primar Verginel Gireadă, Andreea Alecu Gireadă, candidată din partea PSD, a câștigat alegerile locale parțiale din comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, desfășurate duminică, 7 decembrie, relatează Monitorul de Botoșani.

Comuna Mihai Eminescu s-a numărat printre cele 12 UAT-uri din țară în care au avut loc alegeri parțiale

Comuna Mihai Eminescu s-a numărat printre cele 12 UAT-uri din țară în care au avut loc alegeri parțiale, după ce Verginel Gireadă a demisionat în octombrie din funcția de primar, în contextul anchetei DNA pentru luare de mită.

Verginel Gireadă a condus comuna în mai multe mandate, între 2004 și 2012, revenind în funcție după alegerile din 2020. Între 2012 și 2016 a fost deputat PNL de Botoșani. În perioada cât a activat în Parlament, funcția de primar a fost deținută de soția sa, Aneta Gireadă, care a condus localitatea până în 2020.

În 2020, Verginel Gireadă a revenit la conducerea Primăriei Mihai Eminescu din partea PNL, iar în 2024 a trecut la PSD și a obținut un nou mandat. Candidata PSD, Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, a obținut 1.330 de voturi, reprezentând 41,54% din totalul voturilor valabil exprimate. Pe locul al doilea s-a clasat Ionuț-Cristian Sigartău (PNL), cu 823 de voturi, respectiv 25,70%.

Pe poziția a treia s-a situat Vasile-Cornel Zmău, candidatul Partidului Oamenilor Tineri, care a obținut 403 voturi (12,59%). Candidatul independent Ioan Purice a încheiat pe locul al patrulea, cu 335 de voturi (10,46%).

Florin-Daniel Buhă, candidatul AUR, a primit 191 de voturi (5,97%), fiind urmat de Vasile Onofrei (SOS România), cu 72 de voturi (2,25%). Candidatul USR, Iulian Toșcuță, a obținut 48 de voturi, ceea ce reprezintă 1,50%. În total, la nivelul comunei Mihai Eminescu au fost numărate 3.202 voturi.

