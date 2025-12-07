Antena Meniu Search
Primul mesaj al lui Ciprian Ciucu pentru bucureşteni, după rezultatele exit-poll: "Mi-aţi dat o misiune grea"

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, duminică seara, un mesaj bucureştenilor. Acesta a subliniat că va fi primarul tuturor şi că va munci mult, zi de zi, pentru a reuşi să pună Bucureştiul la punct.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 22:11
"Dragi bucureşteni, vă mulţumesc! Voi fi primarul tuturor, omul care va fi permanent în comunitate şi vă va asculta! Voi munci mult, zi de zi, pentru a reuşi să pun Bucureştiul la punct. Mi-aţi dat o misiune grea şi o voi îndeplini", a scris Ciucu pe Facebook.

El a arătat că acesta va fi proiectul vieţii sale pentru următorii 10 ani.

"Va fi proiectul vieţii mele pentru următorii 10 ani. Voi rămâne cu dumneavoastră şi cu Bucureştiul. Timpul va trece în favoarea noastră! Aştept rezultatul oficial", a mai scris Ciucu.

Potrivit datelor valabile pentru ora 19:30, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obţinut, duminică, 32,7% din voturile bucureştenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băluţă, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

Pe locul trei se plasează Anca Alexandrescu, susţinută de partidul AUR, cotată cu 20,2% din voturi, pe locul patru - candidatul USR, Cătălin Drulă, cu - 12,8%, iar pe locul cinci - Ana Ciceală - 6%.

