Locale Parţiale 2025 în Dolj: comuna unde un candidat are 78% după numărarea a 40% dintre procesele verbale

Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 78% dintre voturile exprimate, după ce au fost centralizate 40% dintre procesele verbale de la secţiile de votare din comună.

Potrivit datelor transmise în timp real, s-au centralizat două din cele cinci procese verbale de la secţiile de votare din comuna Sopot, judeţul Dolj. Candidatul PSD, Busduceanu Costinel, are 77,95% dintre voturile exprimate. El este urmat de candidatul PNL, cu 17,11%. Prezenţa la vot în comună a fost de 72,86 % şi au votat în total 961 de alegători. Alegătorii au trebuit să meargă din nou la urne, pentru a treia oară în doi ani, după ce candidatului PNL care a câştigat Primăria, Costinel Busduceanu, i-a fost invalidat mandatul de către Tribunalul Dolj, la solicitarea Prefecturii şi a PSD.

Costinel Busduceanu a candidat din nou la Primăria Sopot, de data aceasta din partea PSD

Instanţa a luat această decizie după ce a constatat că Busduceanu era, în acelaşi timp, şi secretarul Primăriei Sopot, şi candidat pentru funcţia de primar, lucru care contravine legilaţiei în vigoare. În fapt, după ce şi-a depus candidatura, Busduceanu a emis o dispoziţie prin care se suspenda din funcţia de secretar al primăriei, însă Prefectura Dolj nu i-a dat viză de legalitate pe această dispoziţie. Cu toate acestea, el a candidat din partea PNL şi a ieşit învingător, însă instanţa nu i-a validat mandatul.

Acum, Costinel Busduceanu a candidat din nou la Primăria Sopot, de data aceasta din partea PSD, partidul care a solicitat instanţei invalidarea mandatului său câştigat la alegerile parţiale din primăvară, organizate la un an de la localele din 2024, când câştigător a fost un PSD-ist care a demisionat pentru un post de director. Alături de Busduceanu, pe buletinele de vot au mai apărut Florin-Marian Tănase, susţinut de PNL, Cătălin-Ştefăniţă Gogoaşe, din partea AUR, Nicolae Băluţă, de la SOS, Ion Păsărică (PNŢ Maniu-Mihalache) şi independentul Mădălin-Cristi Curteanu.

La alegerile de duminică s-a votat pentru primarul general al Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru alegerea a 12 primari în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi comunele Remetea (judeţul Bihor), Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), Marga (judeţul Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), Şieu şi Poienile de sub Munte (judeţul Maramureş), Sopot (judeţul Dolj), Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), Vânători (judeţul Iaşi) şi Cârţa (judeţul Sibiu).

