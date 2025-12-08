Bucureştenii şi-au ales primarul general. Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a reuşit să obţină peste 36% dintre voturi, la o distanţă de aproape 15% de locul al doilea. Chiar dacă îndemnul candidaţilor pentru alegători a fost să meargă la urne, acesta a rămas însă fără ecou. A fost cea mai mică prezenţă la vot din ultimii ani. Candidatul PSD, Daniel Băluţă, a ieşit pe locul al treilea.

Ciprian Ciucu a câştigat detaşat alegerile din Capitală. Candidatul PNL s-a clasat la o distanţă de 14% faţă de locul al doilea. "Sunt convins că este vorba despre un vot în jur de 30%. Acest vot nu-ţi oferă suficientă legitimitate. Nu-ţi oferă suficientă autoritate şi va trebui să muncesc foarte mult şi îmi iau acest angajament ca să demonstrez şi celor care nu m-au votat că merit până la urmă să fiu primarul Bucureştiului", a declarat Ciprian Ciucu.

Mesajul noului primar al Capitalei pentru coaliţia de guvernare

Noul primar al Capitalei are un mesaj ferm pentru partidele din Coaliţia de guvernare. "O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului Bucureşti", a declarat Ciprian Ciucu. Anca Alexandrescu, candidata independentă, dar susţinută de AUR, a obţinut locul al doilea. În conferinţa de presă a ţinut morţiş să-şi spună nemulţumirile la adresa votanţilor săi. "Îmi pare foarte rău că nu toţi suveraniştii au înţeles că alegerile se câştigă în stradă şi la vot. Nu stând în faţa calculatoarelor sau în faţa televizorului", a declarat Anca Alexandrescu.

"Am un singur regret. Acela că n-am reuşit să fim cu toţii uniţi şi să convingem mai mulţi oameni de utilitatea procesului de vot", a declarat George Simion. Clasat pe locul al treilea, Daniel Băluţă nu a făcut declaraţii în faţa presei. În schimb, a transmis un mesaj pe reţelele de socializare. "Mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit în ultimele săptămâni și mi-ați acordat încrederea voastră! Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4 și pentru întregul București!", a fost reacţia lui Daniel Băluţă.

A vorbit, însă, preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. "N-ai cum să consideri faptul că eşti pe locul trei o victorie. Evident este o înfrângere. Este un scor care nu ne satisface, în mod evident. Nu putem să spunem că lucrurile sunt aşa cum ne-am dorit. Dar, noi n-am avut Bucureştiul. PSD n-a condus Bucureştiul. Cei care au avut Bucureştiul au fost cei de la USR, principala forţă politică", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Cătălin Drulă, cotat în sondaje pe locul trei, a obţinut doar 13,9% din voturile bucureştenilor. Şi-a recunoscut înfrângerea şi a declarat că USR îl va susţine pe Ciprian Ciucu. "Să aibă curaj, iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca partener în proiectele pentru Capitală. Îmi doresc ca orice primar general ar fi, să aibă succes. Dar în acelaşi timp, cred cu fermitate că acest succes este posibil doar pe baza unor reforme. De aceea l-am şi îndemnat pe Ciprian să aibă curaj, pentru că trebuie acest curaj pentru reforme. Oraşul are nevoie şi de pricepere, dar şi de curaj", a declarat Cătălin Drulă.

Ana Ciceală, candidata partidului SENS, s-a clasat pe locul al cincilea, cu un scor de aproape 6 procente. "Vă mulţumesc celor care ne-aţi votat, tuturor celor care ne-aţi sprijinit, tuturor celor care aţi dat o şansă unui proiect nou într-o lume politică care a rămas înţepenită în ideile altui secol", a declarat Ana Ciceală. Deşi aceste alegeri au fost extrem de importante pentru viitorul Capitalei, doar 32,71% din bucureşteni au fost ieri la urne. Cei care au pus ştampila pe buletinul de vot, au făcut-o cu convingerea că noul primar general le va rezolva problemele pe care le au de ani de zile.

După încheierea procesului electoral, sacii cu buletinele de vot au ajuns la BEC. Ciprian Ciucu va sta în funcţie mai puţin de patru ani. Mandatul lui se va încheia în vara anului 2028.

