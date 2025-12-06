Mulţi români renunţă la tradiţionalul porc pentru o altă delicatesă de Crăciun. Kilogramul costă 150 de lei

Carnea de struţ îşi face loc pe mesele de Crăciun. Este mai sănătoasă, mult mai dietetică decât cea de porc sau de vită şi, în ciuda preţului ceva mai piperat, pentru mulţi români, o variantă perfectă pentru a surprinde invitaţii la masa de sărbători. Bineînţeles, nu e singura variantă diferită care atrage clienţii în această perioadă.

În perioada sărbătorilor de iarnă, carnea de struţ este considerată de mulţi români cel mai bun înlocuitor al cărnii de porc sau de vită. Una dintre cele mai mari provocări rămâne însă prețul. "Aici avem cârnaţi de struţ. Ăsta nu conţine colesterol, nu conţine grăsime, se mănâncă crud. Uitaşi-vă ce bine arată, şi mai dăm şi un pic de pălincuţă ca să meargă mai bine".

"Este puţin cam scumpă, ajunge până la 150 de lei kg. Cârnaţii de struţ se fac din carne de struţ, puţină carne de porc şi puţină carne de viţel. Eu îi vând la metru...100 de lei metru", a declarat Marcel Negrea, fermier.

Faţă de carnea de porc, cea de struţ este mult mai sănătoasă în preparatele de sărbători. "Carnea de struţ este o carne slabă, bogată în nutrienţi şi săracă în grăsimi şi colesterol. Este o carne roşie, are un gust mai fin decât carnea de vânat", a explicat Drăgan Vîntu, fermier.

Articolul continuă după reclamă

"Se poate face din carne de struţ friptură, dar nu friptură pe grătar. Se face friptură numai la ceaun. Se pune carne de struţ la macerat în whiski sau coniac şi după 24 de ore se bagă la fript cu toate mirodeniile", spune Marcel Negrea, fermier.

Cei care nu ajung să cumpere carne de struţ direct de la fermieri, o pot găsi şi în marile supermarketuri. Cu toate acestea, gusturile rămân împărțite. "Nu aş încerca nu. Iubesc şi păsările şi animalele şi nu...eu personal nu. Sănătos este şi carnea de curcan şi putem să mâncăm şi o salată".

Şi carnea de Angus e în lista opţiunilor. E aleasă mai ales de tineri, pentru că e o variantă perfectă pentru burgeri. "La mare căutare este şi pulpa, e marmorată. Carnea de Angus e o carne premium cu 30% colesterol mai puţin. Greabănul merge pe grătar, este tot la fel marmorat", spune Neli Rovinaru, angajat magazin. O variantă la fel de sănătoasă este carnea de păun, considerată o adevărată delicatesă în meniurile de Crăciun.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰