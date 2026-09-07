PNL şi USR cer eliminarea votului online în Parlament: "Nu e work from home. Unii abia au păşit în instituţie"

PNL şi USR cer conducerii Camerei Deputaţilor renunţarea la votul online, în Parlament, deputatul Raluca Turcan afirmând că sunt zeci de parlamentari cunoscuţi pe TikTok, dar care abia dacă au păşit instituţia Parlamentului şi îşi desfăşoară întreaga activitate, confortabil, dintr-un fotoliu, votând pe tabletă.

”Grupurile reunite PNL şi USR au depus o solicitare oficială în Biroul de conducere al Camerei Deputaţilor, pentru renunţarea la votul online. După cum bine cunoaşteţi, votul online a fost introdus în Parlament în momentul pandemiei, ulterior prelungit, pentru a putea finaliza cu succes toate proiectele de reformă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pandemia s-a încheiat, PNRR s-a încheiat. Ca atare nu mai există nicio motivaţie pentru votul online în Parlament”, a anunţat deputatul PNL Raluca Turcan, la Parlament.

Ea a precizat că Parlamentul nu este ”work from home”.

”Parlamentul trebuie să fie prezent, pentru că dezbaterea parlamentară în sine înseamnă proiect, prezenţă, argumente, înţelegere, decizie şi după aceea vot. Nu este suficient ca un parlamentar să reacţioneze la îndemnul de vot al liderului de grup, ci parlamentarii trebuie să fie parte la dezbatere”, a menţionat Turcan.

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Deputatul PNL a subliniat că orice om cu experienţă parlamentară poate să confirme că activitatea parlamentară s-a degradat foarte mult în România şi s-a degradat şi ca urmare a votului online.

”Aşadar, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor solicităm renunţarea la votul online, ulterior vom solicita ca şi comisiile să se desfăşoare cu prezenţă online şi în acelaşi timp să se desfăşoare cu prezenţă fizică şi, de asemenea, să nu mai poată avea loc simultan comisii, astfel încât parlamentarii să nu poată ajunge la dezbaterile din comisii. Este o măsură decentă şi o măsură care respectă nu doar ceea ce aşteaptă românii de la activitatea parlamentară, ci ceea ce se întâmplă deja şi în alte state cu democraţii puternice, în care votul online nu mai este acceptat în Parlament”, a explicat Raluca Turcan.

Liberala a mai spus că Parlament înseamnă dezbatere şi prezenţă, nu ridicarea mâinii şi un vot, un filmuleţ pe TikTok şi cu asta s-a încheiat activitatea parlamentară.

”Sunt zeci de parlamentari care sunt cunoscuţi pe TikTok, dar abia dacă au păşit instituţia Parlamentului şi îşi desfăşoară întreaga activitate, confortabil, dintr-un fotoliu şi un vot pe tabletă. Parlament înseamnă, pe fond, muncă”, a mai afirmat Raluca Turcan.