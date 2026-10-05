Grindeanu: Noua nominalizare de premier continuă să sfideze matematica parlamentară

Luca Niculescu este noua propunere a lui Nicuşor Dan pentru funcţia de premier. Sorin Grindeanu a reacţionat la nominalizarea preşedintelui, despre care a spus că sfidează matematica parlamentară.

Liderul PSD a reacţionat la anunţul lui Nicuşor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu în funcţia de premier. Acesta a spus că noua nominalizare "continuă să sfideze matematica parlamentară", iar PSD va avea o şedinţă a Biroului Permanent Național, unde va analiza propunerea preşedintelui.

"Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară.

După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui.

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Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere.

Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027.

Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică.

Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit.

Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate.

Îmi doresc să punem punct României interimatelor", a fost mesajul lui Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după consultările de luni de la Palatul Cotroceni. Șeful statului spune că l-a ales pe diplomatul și fostul jurnalist pentru că are cele mai mari șanse să obțină o majoritate în Parlament și să pună capăt crizei politice.

”Accept această responsabilitate cu deplină conştiinţă a dificultăţii momentului”, a declarat Luca Niculescu, după nominalizare.

El a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României.

”Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi”, a mai declarat premierul desemnat.