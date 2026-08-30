Vremea de mâine, 31 august. Temperaturile urcă până la 37 de grade, iar noaptea vin furtunile

Vremea de mâine 31 august în ţară

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Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor și local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată, cu cantități de apă de 2...6 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin.

Noaptea, înnorările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Vor fi averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge la 5...10 l/mp și izolat vor depăși 15 l/mp. Vor fi și condiții de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice. În timpul ploilor, rafalele vor atinge în general viteze de 40...45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade, izolat, în Câmpia de Vest. Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea se va forma ceață.