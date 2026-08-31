Cod galben de caniculă în 13 județe. Temperaturile ajung la 37 de grade, apoi vin ploile și vijeliile

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Canicula se menține până marți

ANM precizează că marţi şi miercuri (1 şi 2 septembrie) vremea se va menţine călduroasă în regiunile vestice şi în cele sudice, iar în sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat, cu un indice temperatură-umezeală apropiat de pragul critic de 80 de unităţi.

La nivelul Municipiului Bucureşti, în perioada 31 august, ora 10:0 - 1 septembrie, ora 23:00, vremea va fi călduroasă, cu cer senin şi vânt care va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 33 de grade, iar cea minimă va oscila între 14 şi 17 grade.

Vreme instabilă în mai multe zone. Sunt anunțate ploi și vijelii

Meteorologii anunță vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării, începând din noaptea de luni spre marți și pe parcursul zilei de 1 septembrie. În noaptea de 31 august spre 1 septembrie, ploile și fenomenele de instabilitate vor apărea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Marți, 1 septembrie, instabilitatea se va extinde în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, care pot ajunge în general la 40-50 km/h. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.