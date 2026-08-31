Preşedintele Nicuşor Dan ar putea desemna un premier spre finalul acestei săptămâni. Cel puţin asta spun surse politice, iar Guvernul ar putea fi unul dominat, de această dată, de social-democrați. UDMR şi liberalii din tabăra anti-Bolojan ar putea vota noul Guvern PSD.

Președintele Nicușor Dan va relua mâine negocierile cu liderii partidelor din fosta coaliție, însă în acest moment surse politice spun că se conturează varianta unui guvern controlat de partidul social democrat. De altfel, social-democrații s-au reunit luni dimineață la Sinaia, într-o ședință a Consiliului Politic Național și au votat acolo mandatul cu care vor merge la negocierile de la Palatul Cotroceni.

Cele două variante cu care PSD merge la Cotroceni

PSD va propune două variante președintelui Nicușor Dan. Prima variantă, un guvern minoritar PSD cu un premier propus de partidul social democrat, cel mai probabil Sorin Grindeanu, sau varianta a doua, un guvern format în jurul partidului social democrat, dar în care să intre eventual și alte forțe politice care ar fi dispuse să susțină un astfel de guvern, iar în acest caz, social democrații ar accepta un premier independent.

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Surse Observator spun că dacă se va ajunge la această soluție a unui guvern controlat de PSD, dar cu un premier independent, favorit pentru desemnare ar fi Eugen Tomac, el ar fi favoritul șefului statului, practic ar fi a doua desemnare pentru Eugen Tomac, după ce amintim că, la prima nominalizare, el a renunțat la mandat și nu a mai ajuns la votul din Parlament.

Însă sunt și alte nume în cărți, nume de posibil premier independent, de pildă Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, sau Radu Burnete, consilierul pe probleme economice al președintelui Nicușor Dan.

Cum s-ar putea forma majoritatea pentru un guvern controlat de PSD

Dacă ne referim la formula politică, la partidele care ar putea susține un guvern controlat de PSD, aici surse Observator spun că UDMR ar putea să voteze de această dată un guvern condus de PSD, însă în această formulă ar putea să intre și liberalii din facțiunea care se opune lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, practic dizidenții din Partidul Național Liberal. La această majoritate ar putea să contribuie, spun surse politice, și grupul minorităților naționale, dar și alte grupuri suveraniste din Parlament și mă refer aici la grupul PACE și grupul Uniți pentru România.

În caz de avarie, spun surse politice, ar putea acest guvern să fie votat individual și de parlamentari din Alianța pentru Unirea Românilor, chiar dacă Partidul lui George Simion nu va intra la guvernare.

Practic, în acest caz, s-ar strânge la limită cele 233 de voturi necesare pentru instalarea unui guvern.

PNL și USR amenință cu opoziția dacă PSD controlează viitorul guvern

Social-democraţii au mai votat că PSD nu va susține, deci nu va vota în Parlament un guvern din care nu face parte. Altfel, dacă ne referim la partidele de dreapta, PNL și USR au o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan, iar Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat cât se poate de clar că PNL și USR nu vor vota un guvern controlat de Partidul Social Democrat, iar în acest caz, cele două partide ar fi gata să se retragă în opoziție.