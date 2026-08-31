Rezoluţia de la Sinaia. PSD vrea guvern minoritar sau guvern în jurul său. Cum arată "decalogul naţional"

Conducerea PSD a adoptat, la Consiliul Naţional de la Sinaia, o rezoluţie, intitulată: ”Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat” care prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

Rezoluţia de la Sinaia. PSD susţine un guvern minoritar sau un guvern politic în jurul PSD - Hepta

"Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat reafirmă că România are nevoie urgentă de un Guvern legitim, cu puteri depline, care să aibă capacitatea de a lua deciziile necesare în actualul context economic şi social", se arată în rezoluţia PSD.

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De asemenea, "Partidul Social Democrat îşi asumă pe deplin responsabilitatea de a participa la formarea şi susţinerea unui guvern care să răspundă intereselor României şi ale românilor". "În consecinţă, Partidul Social Democrat va susţine: formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau formarea unui guvern politic construit în jurul PSD, împreună cu acele forţe politice care sunt dispuse să participe responsabil la guvernare. În acelaşi timp, Partidul Social Democrat nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte", se precizează în rezoluţie.

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Partidul Social Democrat transmite că este pregătit să negocieze şi să construiască majorităţi parlamentare în jurul acestor obiective, să discute cu toate forţele politice democratice din Parlament şi să găsească soluţiile necesare pentru ca România să depăşească actuala criză politică.

PSD a întocmit un "decalog naţional"

PSD a întocmit un aşa-numit "decalog naţional" şi a pus pe foaie 10 puncte care ar trebui urmărite de următorul guvern.

Acestea ar fi: