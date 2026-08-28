Reacţia lui Bolojan după promulgarea Legii ANI: ”Amendamentul Fritz” este, în mod evident, cu dedicaţie

Ilie Bolojan cere o verificare rapidă la nivel european a Legii integrităţii, după introducerea aşa-numitului "amendament Fritz". Liderul PNL spune că, dacă se va constata că textul contravine legislaţiei UE, liberalii ar putea susţine accelerat modificarea articolului care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timişoarei.

Ilie Bolojan a reafirmat că pentru PNL a fost o decizie "foarte dificilă" aceea de a vota legea ANI, în baza căreia liderul USR, Dominic Fritz, îşi poate pierde mandatul de primar al municipiului Timişoara, potrivit News.ro.

Bolojan speră ca Dominic Fritz să nu îşi piardă mandatul

"Sper că Comisia Europeană va verifica nu doar aspectele care ţin de îndeplinirea unui jalon în textul acestei legi, ci aspectele care ţin de respectarea legislaţiei europene. Pentru că nu e normal, la modul cinstit, ca, pe o presiune legată de accesarea fondurilor europene care vin de la Uniunea Europeană, să adoptăm un text de lege care încalcă legislaţia Europei şi atunci o verificare cât mai rapidă care să constate dacă într-adevăr acest text încalcă legislaţia Uniunii Europene ne-ar permite să susţinem într-o formulă accelerată proiectul depus de USR la Camera Deputaţilor pentru a corecta acest articol care, în mod evident, este cu dedicaţie şi care, dacă astăzi îl afectează pe Dominic Fritz, mâine îi va afecta pe alţii şi oricum este o chestiune incorectă. Din acest punct de vedere, sper ca domnul Dominic Fritz să nu îşi piardă mandatul", a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Prima News.

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El consideră că cele două formaţiuni pot colabora în continuare, deşi cei de la USR nu au "primit cu inima deschisă" faptul că liberalii au votat legea care îl afectează direct pe liderul USR.

PNL şi USR ar putea continua colaborarea, în ciuda tensiunilor

"Am spus că a fost o decizie dificilă pentru noi, dar nu am avut altă opţiune ca urmare a acestei situaţii în care suntem. Pe de altă parte, în mod evident, colegii de la USR nu au primit acest vot cu inima deschisă. Este evident asta şi ştim aceste lucruri, dar cred că cele două partide sunt conştiente fiecare de situaţia în care este România, pentru că pe de-o parte este un deficit pe care îl vedem de tip democratic pentru care trebuie să luptăm şi pe de altă parte România care munceşte, România care vrea să se modernizeze, România europeană are nevoie de o formulă politică care să o facă să se ducă la vot, să îi recâştige încrederea. (...) Trebuie să lucrăm împreună în grupurile parlamentare, trebuie să construim încredere, să reconstruim încredere unde este cazul şi cred că asta trebuie să facem în perioada următoare", a adăugat Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri după-amiază, că a promulgat Legea integrităţii, votată miercuri în plenul Senatului, în urma deciziei Curţii Constituţionale, păstrând forma adoptată anterior de Camera Deputaţilor, legea fiind şi jalon în PNRR. Şeful statului a subliniat că, într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi şi ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. În acest context, el cere Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, "să reia şi să aprofundeze discuţiile asupra acestei legi".