Cutremur la vârful Guvernului! Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a demisionat azi după ce a fost acuzat că şi-a falsificat CV-ul în urmă cu 10 ani, atunci când a devenit consilier în Guvernul Cioloş. Deşi premierul ar fi vrut să îşi continue activitatea, Moşteanu a discutat azi cu preşedintele Nicusor Dan iar apoi, la presiunea unor lideri USR, a decis să facă un pas în spate. Interimatul la şefia MApN va fi asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruţă. În USR se discută deja mai multe variante pentru post.

Ionuţ Moşteanu şi-a semnat capitularea după o discuţie purtată la telefon cu preşedintele Nicuşor Dan.

"Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara", a transmis deja fostul Ministru al Apărării.

Cu o zi înainte, Ionuţ Moşteanu a bifat ultima deplasare în calitate de şef al Apărării. S-a întâlnit cu militarii români aflaţi în misiune în Bosnia Herzegovina.

La întoarcerea în tară, unii lideri din USR i-au cerut să se retragă pentru a nu afecta imaginea partidului. Totul a pornit după ce s-a descoperit că, în 2015, atunci când a devenit consilier în ministerul Transporturilor şi membru în conducerea TAROM, Ionuţ Moşteanu a scris în CV că a absolvit Universitatea Athenaeum din Capitală. Doar că instituţia a anunţat că politicianul nu i-a fost niciodată student.

Liderul USR şi-a recunoscut greşeala. A explicat însă că a completat în grabă un model de CV preluat de pe internet.

Moşteanu a prezentat, în schimb, o diplomă de inginer obţinută în 2015 la Universitatea Bioterra din Capitală, la 16 ani de la finalizarea studiilor, în 1999.

În anii `90, Moşteanu a abandonat studiile pe care le urma la Facultatea de Automatică, la Universitatea Politehnică din Bucureşti. Acolo a promovat primii doi ani, dar a fost exmatriculat după ce a rămas repetent în anul trei.

"La momentul respectiv am început o facultate, am început să muncesc. Am mai început o facultate, am muncit în continuare, am fost student mai multă vreme.", a declarat fostul Ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Liderul USR Dominic Fritz a reacţionat într-o postare pe Facebook.

"Ionuţ Moşteanu a fost un ministru respectat de parteneri internaționali. Programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui".

În urma demisiei, premierul Ilie Bolojan l-a propus ca interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Partidul care deţine portofoliul Apărării are mai multe variante pentru şefia MApN.

Surse politice spun că printre favoriţi se numără deputaţii Bogdan Rodeanu şi Alexandru Dimitriu, alături de fostul deputat Nicu Fălcoi. Alte nume vehiculate sunt cele ale foştilor ministri Dragoş Tudorache şi Mihnea Motoc.

"Apărarea României nu este vulnerabilă pentru că suntem în această alianță defensivă, NATO, o alianță care ne permite să dormim liniștiți. Singurul lucru pe care putem să-l controlăm 100% este modul în care plătim, înzestrăm și creștem Armata Română.", a spus Ionuţ Moşteanu.

Ionuţ Moşteanu a dezvăluit recent că a refuzat o mită în valoare de 1 milion de euro pentru a aranja un contract de armament între o firmă privată şi compania Romtehnica. Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a fost arestat preventiv în acest caz.

"Haideţi să lăsăm procurorii să îşi facă treaba. Să stabilească cine e vinovat, cine nu şi în ce masură e vinovat.", a adăugat fostul Ministru al Apărării.

Ionuţ Moşteanu ocupă şi funcţia de vicepremier în Guvernul Bolojan. Liderul USR se află acum la al treilea mandat de deputat.

