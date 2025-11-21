"Nu. Discuţia este abia la început, eu sunt mediator, o să ascult toate părţile şi în măsura în care e nevoie de opinia mea mă voi pronunţa. Înţeleg că au agreat să lase această discuţie după 7 decembrie, o s-o umăresc, în măsura în care o să avem întâlniri cu liderii coaliţiei o să îmi exprim punctul de vedere", a declarat Nicuşor Dan, întrebat dacă ar trebui tăiate salariile în aparatul bugetar cu 10%.

Culisele discuţiilor din Coaliţie

Cel mai probabil după data de 7 decembrie liderii Coaliţiei de guvernare vor lua o decizie finală în ceea ce priveşte noile măsuri de austeritate, altfel spus abia după ce se vor fi terminat alegerile pentru Primăria Capitalei. Acest lucru a fost anunţat în urmă cu puţin timp de preşedintele Nicuşor Dan, iar surse Observator spun că ar fi existat o discuţie între premierul Ilie Bolojan şi liderul PSD Sorin Grindeanu, o discuţie în care şeful PSD i-ar fi spus premierului că ar fi cazul să amâne totuşi aceste tăieri de 10% a cheltuielilor din Administraţia centrală până după momentul în care se vor termina alegerile pentriu Primăria Capitalei, cu argumentul că, dacă Guvernul ar veni acum şi ar adopta aceste măsuri de austeritate, atunci tăierea cheltuielilor, tăierea salariilor cu 10% în Administraţia centrală şi locală ar putea să afecteze şansele candidaţilor partidelor din coaliţie pentru Primăria Capitalei. Însă, preşedintele Nicuşor Dan spunea că se va implica şi va fi mediator în conflictul din Coaliţiei atâta timp cât PSD a ameninţat prin vocea lui Sorin Grindeanu că este gata să iasă de la guvernare, dacă premierul Ilie Bolojan va merge înainte cu aceste măsuri fără un acord politic în Coaliţia de guvernare.

Preşedintele-mediator

Discuţia va fi una mai amplă pentru că surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan intenţionează ca în perioada următoare să cheme din nou liderii Coaliţiei la Palatul Cotroceni, să discute despre reforma din Administraţia centrală, dar nu doar atât pentru că se va discuta şi de despre princiipile pe care se va aşeza bugetul pentru anul viitor, aşadar va conta cu siguranţă şi opinia preşedintelui Nicuşor Dan, atâta timp cât premierul Ilie Bolojan spunea aseară că toată lumea trebuie să contribuie la acest efort, angajaţii din toate instituţiile statului. Ne amintim anunţul făcut de şeful Guvernului spunea că de anul viitor toate ministerele şi toate instituţiile centrale ar trebui să reducă cu 10% bugetul de salarii, însă a explicat Ilie Bolojan că fiecare minister ar trebui să decidă separat cum va aplica aceste măsuri, în unele cazuri ar putea fi vorba despre concedierea personalului, în alte cazuri ar putea fi vorba despre tăieri de salarii sau doar despre tăierea unor sporuri şi prime pe care le încasează angajaţii din aparatul bugetar. De cealaltă parte, am văzut şi opinia PSD pentru că Sorin Grindeanu a spus cât se poate de clar că PSD este gata să iasă de la guvernare şi că nu va accepta în niciun caz aceste măsuri de austeritate, asta atâta timp cât datele de la Ministerul de Finanţe arată în acest moment că cheltuielile de personal ale statului au crescut în acest an cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

