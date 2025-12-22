Au început discuţiile între Nicuşor Dan şi magistraţi despre problemele din justiţie

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj. Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată. Şeful statului a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?" iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă".

- Nicuşor Dan îi primeşte la Cotroceni pe magistraţii care vor să discute despre problemele din justiţie - Hepta

UPDATE 10:00 Au început discuţiile de la Palatul Cotroceni dintre preşedintele Nicuşor Dan şi magistraţi pe tema problemelor din sistemul de justiţie.

Discuţiile pot fi urmărite LIVE AICI

Preşedintele îi aşteaptă luni la Palatul Cotroceni pe magistraţii care doresc să îi expună, public, problemele din justiţie. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că extrem de puţini magistraţi şi-au exprimat intenţia de a veni la discuţiile de la Cotroceni pe tema situaţiei din Justiţiei - aproximativ 20 în nume personal şi tot atâţia din partea unor organizaţii - şi a remarcat că în unele instituţii din justiţie au fost stabilite şedinţe pentru ziua de luni.

Preşedintele a spus că au existat mesaje de intimidare

"Am ajuns inclusiv la probleme nepotrivite cu importanţa, să vină fiecare pe rând, să stea în diferite săli, de aici, să nu se intersecteze, sau chiar colegii mei să-i preia din benzinării din Bucureşti ca să nu se vadă că ei sunt în Palatul Cotroceni", a arătat el.

"Totuşi e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de reţele de trafic de persoane sau cine ştiu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta. Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10.00, vom face o discuţie publică cu cei care doresc, să spunem, public, să transmită un mesaj. Iar toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate. Tot cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine", a mai spus preşedintele. Sâmbătă, Nicuşor Dan a anunţat sâmbătă , într-o postare pe Facebook, că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?", iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă". Şeful statului a arătat că în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

El mai spune că "inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism".

