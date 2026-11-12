Președintele Nicușor Dan a explicat joi seară, în timpul vizitei sale în Irlanda, de ce a decis să îi interzică jurnalistului Ovidiu Vanghele participarea la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a declarat că are dreptul să refuze dialogul cu o persoană care nu îl respectă și a subliniat că, dincolo de demnitatea personală, trebuie protejată și demnitatea funcției publice, potrivit News.ro.

Cum justifică Nicușor Dan interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: "Eu nu sunt un gunoi" - Profimedia

Nicușor Dan a revenit asupra deciziei de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Cotroceni. Președintele a explicat că, în calitate de persoană, nu este obligat să intre în dialog cu cineva care nu îl respectă.

Nicușor Dan: "Eu nu sunt un gunoi"

"Eu nu sunt un gunoi. Şi, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai important de atât este demnitatea funcţiei publice. Eu, în mod simbolic, sunt şeful aparatului statului român, adică poliţişti, asistenţi medicali, profesori, funcţionari publici, judecători şi nu pot să accept că vreuna din persoanele astea, care lucrează pentru statul român, poate să fie tratată ca gunoi de un cetăţean al acestui stat, pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuşi şi la adresa autorităţii statului român", a declarat Nicușor Dan, joi seară, în Irlanda.

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Președintele a subliniat că, dincolo de respectul față de propria persoană, un aspect și mai important este demnitatea funcției publice pe care o ocupă.

Declarațiile vin după ce jurnalistului Ovidiu Vanghele i-a fost interzisă participarea la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni. Decizia a fost motivată de șeful statului prin comportamentul pe care îl consideră lipsit de respect din partea jurnalistului.