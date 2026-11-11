Preşedintele Nicuşor Dan s-a ales cu un val de critici după conferinţa-maratorn de la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan l-a acuzat azi de trădare pe şeful Statului după ce Nicusor Dan a ironizat PNL şi USR. Preşedintele a făcut şi un gest fără precedent: a dat afară un jurnalist care l-a jignit.

Într-o conferință maraton, care a durat aproape 3 ore, președintele Nicușor Dan a luat la țintă partidele din Opoziție. Șeful statului a spus că PNL și USR nu pot guverna țara cu 30% din Parlament și i-a acuzat pe liderii de Dreapta că i-ar fi cerut să negocieze un pact cu PSD.

" "N-ai putea să vorbești cu PSD-ul? Că noi nu putem". Bineînțeles că am vorbit cu PSD-ul. Pur și simplu, 30% e mai mic de 50%. Ca să guvernezi o țară trebuie să ai 50%", a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Doar că viața politică bate aritmetica parlamentară...

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Reporter: Cum guvernează PSD cu 23%? În viziunea dvs., 23% e mai mare decât 50% pentru PSD?

Nicușor Dan: Eu constat că l-am desemnat pe Mureșan și n-a avut majoritate, l-am desemnat pe dl Niculescu și a avut majoritate.

Ilie Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan și vorbește despre o trădare

O reacție a venit imediat de la Ilie Bolojan. Fără să-i pronunțe numele, șeful PNL l-a acuzat de trădare pe Nicușor Dan.

"Nu i-am cerut președintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare."

"Politica nu înseamnă doar aritmetică. Politica înseamnă principii. Demiterea Guvernului și spargerea Coaliției s-au bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poți să construiești ceva serios", a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL.

Președintele a explicat și motivele pentru care refuză intrarea AUR la guvernare.

"AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Poți să ai încredere în AUR când a votat împotriva prezenței trupelor SUA în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?", a declarat Nicușor Dan.

Reporter: Știți că PSD și AUR au dat jos Guvernul? Azi au votat împreună șeful Curții de Conturi și au împărțit șefia TVR și Radio. Sunteți la curent cu colaborarea PSD-AUR?

Nicușor Dan: În afară de faptul că 30 e mai mic decât 50, și 1 e mai mic decât 464. Adică e foarte greu ca un președinte să influențeze în vreun fel o dinamică a Parlamentului.

România va încheia anul cu un deficit de 150 de miliarde de lei

Dincolo de războaiele politice, șeful statului a anunțat că suntem îngropați în datorii. România va încheia anul cu un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei. 60 de miliarde reprezintă doar dobânda pentru datoriile acumulate.

"Ce înseamnă asta? Adică tot PNRR pe 5 ani sau 2.500 km de autostradă de la zero sau 45 de spitale regionale", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan îi interzice unui jurnalist accesul la conferințele de presă de la Cotroceni

Conferința a avut și un moment fără precedent. Președintele l-a anunțat în direct pe un jurnalist care l-a atacat și jignit că va avea interzis la Palatul Cotroceni. De-a lungul timpului, Ovidiu Vanghele l-a făcut pe șeful statului, în postări pe Facebook, netrebnic, abject sau gunoi.

Nicușor Dan: Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dvs. să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea.

Ovidiu Vanghele: N-am știut de această dispoziție, domnule președinte.

Nicușor Dan: Da, v-o comunic și vă cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dvs. n-o să mai veniți și n-o să mai puneți întrebări în acest mandat. Mulțumesc!

Legea prevede că "autoritățile publice pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist".