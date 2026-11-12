FT: Nicușor Dan confirmă că România se oferă să plătească costurile soldaților SUA staționați în țară

Președintele României a confirmat în cadrul unui interviu pentru Financial Times că s-a oferit să plătească Statelor Unite o sumă pentru a menține trupele americane staționate în țară, în contextul îngrijorărilor legate de securitate în regiunea Mării Negre, generate de incursiunile dronelor rusești și al măsurilor luate de administrația de la Casa Albă de a reduce prezența militară în Europa.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat pentru FT că a propus "anumite cifre (. . .) referitoare la trupe şi la împărţirea costurilor", repetând o ofertă anterioară făcută de Polonia.

În septembrie, Varşovia a propus să plătească Washingtonului 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american staţionat la o bază militară planificată, denumită Fort Trump.

"Vrem să avem mai multe trupe americane şi mai multe capacităţi letale", a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

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Biroul lui Dan a precizat că prezenţa militară americană în România cuprinde în prezent 1.172 de soldaţi, în scădere faţă de un contingent anterior de 1.700. Biroul a sugerat că ia în considerare o cifră similară cu oferta făcută de Polonia (ceea ce ar însemna, la efectivele din prezent, 17,58 milioane de dolari pe an - n.r.).

Oferta, transmisă lui Colby

Declaraţiile lui Dan vin la doar câteva zile după ce a prezentat deja oferta subsecretarului american al apărării Elbridge Colby, în timpul vizitei acestuia în Polonia şi România, cele mai populate două ţări de pe flancul estic al NATO, vizită făcută tocmai pentru a evalua provocările de securitate din regiune.

Colby a pledat anterior pentru o prezenţă militară americană „mai limitată şi mai concentrată” în Europa, Departamentul Apărării condus de Pete Hegseth ameninţând în repetate rânduri că îşi va reduce semnificativ amprenta pe continent.

În prezent, SUA au aproximativ 10.000 de soldaţi în Polonia, repartizaţi în douăsprezece baze. Varşovia a insistat pentru construirea unei baze permanente care să poarte numele lui Donald Trump şi s-a oferit să suporte costurile acesteia, precum şi să plătească 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat staţionat la Fort Trump.

După întâlnirea cu Hegseth de marţi, ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat că oficialul american i-a spus că „totul evoluează în direcţia corectă”, ceea ce el a interpretat ca fiind o "undă verde din partea Pentagonului pentru o bază militară permanentă a SUA în Polonia".

Pentagonul nu a răspuns la solicitarea FT de comentarii.

Nicuşor Dan: Politica externă a României faţă de Rusia, similară cu cea a Poloniei

Dan a afirmat că ţara sa are o "politică externă foarte, foarte similară" cu cea a Poloniei, care adoptă o poziţie fermă faţă de Rusia. "Înţelegem ameninţarea reprezentată de Rusia şi înţelegem modul în care războiul din Ucraina (ameninţă) securitatea noastră", a spus preşedintele român.

Războiul din ţara vecină, Ucraina, a avut un impact asupra ţării de la Marea Neagră, drone ruseşti prăbuşindu-se de mai multe ori pe teritoriul său, iar nave comerciale fiind lovite în largul coastelor sale, menţionează FT.

"Ruşii încearcă ( . ..) să schimbe mentalitatea ţărilor europene care susţin Ucraina", a spus Dan. "La fel ca în cazul dronelor aeriene care au pătruns pe teritoriul nostru, am primit (ajutor) şi acum suntem mult mai bine protejaţi. Ne propunem să facem acelaşi lucru în Marea Neagră, să ne consolidăm echipamentul, să fim mai bine pregătiţi - dar fără a escalada conflictul", a precizat Nicuşor Dan.

România îşi majorează treptat bugetul de apărare, a mai spus Nicuşor Dan. Însă deficitul public uriaş împiedică Bucureştiul să se ridice la nivelul cheltuielilor militare ale Poloniei, care se apropie deja de 5% din PIB - o ţintă stabilită de Trump pe care aliaţii NATO au convenit să o îndeplinească până în 2035.

Preşedintele susţine că relaţiile României cu SUA s-au îmbunătăţit

Nicuşor Dan spune că baza aeriană americană de la Mihail Kogălniceanu, situată lângă coasta Mării Negre, şi portul Constanţa au o importanţă strategică semnificativă pentru SUA. Bucureştiul a permis forţelor americane să utilizeze baza aeriană în cadrul războiului lui Trump împotriva Iranului din acest an, în timp ce alte capitale ale UE au refuzat Statelor Unite permisiunea de a-şi folosi instalaţiile, a remarcat preşedintele român în discuţia cu FT.

Sandu-Valentin Mateiu, fost comandant al Marinei Române şi expert militar, a subliniat că personalul militar american staţionat în prezent în ţară se află acolo în primul rând pentru a "asigura funcţionalitatea" bazelor americane. Pe lângă baza aeriană, SUA au staţionat personal şi sisteme de apărare împotriva rachetelor balistice şi la o a doua bază americană, cea din Deveselu, în sudul României, lângă graniţa cu Bulgaria.

Mateiu a afirmat că rămâne de văzut dacă SUA sunt dispuse să trimită unităţi de luptă în România.

Dan a declarat că relaţiile cu administraţia Trump s-au îmbunătăţit faţă de perioada imediat următoare alegerilor prezidenţiale din România din 2024, care au fost anulate pe fondul acuzaţiilor de interferenţă rusă.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a citat în 2025 România ca exemplu al presupusei represiuni a Europei împotriva politicienilor de dreapta, calificând drept „slabe” dovezile privind amestecul Rusiei. Însă Dan, care a fost ales preşedinte în urma repetării scrutinului, a minimizat tensiunile iniţiale. "În SUA a venit o nouă administraţie care nu dispunea de toate informaţiile privind cooperarea noastră bilaterală", a spus el. "La scurt timp după aceea, cred că au înţeles", a asigurat el.