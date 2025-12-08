Daniel Băluţă: "Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit! Rămânem împreună şi continuăm să muncim!"
Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a publicat, duminică seară, pe conturile sale de social media o imagine prin care îşi anunţă urmăritorii că rămâne la Sectorul 4.
Conform cifrelor puse la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă, Daniel Băluţă se află, după numărarea a 98,91% din secţiile de vot, pe locul trei în clasament, după Ciprian Ciucu şi Anca Alexandrescu.
- Ciprian Ciucu - 36,07%
- Anca Alexandrescu - 22,01%
- Daniel Băluţă - 20,55%
- Cătălin Drulă - 13,89%
În mesajul publicat duminică seară, Daniel Băluţă mulţumeşte susţinătorilor săi şi anunţă că rămâne la Sectorul 4.
