Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a publicat, duminică seară, pe conturile sale de social media o imagine prin care îşi anunţă urmăritorii că rămâne la Sectorul 4.

Daniel Băluţă: "Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit! Rămânem împreună şi continuăm să muncim!" - Observator

Conform cifrelor puse la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă, Daniel Băluţă se află, după numărarea a 98,91% din secţiile de vot, pe locul trei în clasament, după Ciprian Ciucu şi Anca Alexandrescu.

Ciprian Ciucu - 36,07%

Anca Alexandrescu - 22,01%

Daniel Băluţă - 20,55%

Cătălin Drulă - 13,89%

În mesajul publicat duminică seară, Daniel Băluţă mulţumeşte susţinătorilor săi şi anunţă că rămâne la Sectorul 4.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰