Daniel Băluţă: "Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit! Rămânem împreună şi continuăm să muncim!"

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a publicat, duminică seară, pe conturile sale de social media o imagine prin care îşi anunţă urmăritorii că rămâne la Sectorul 4.

de Redactia Observator

la 08.12.2025 , 00:10
Conform cifrelor puse la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă, Daniel Băluţă se află, după numărarea a 98,91% din secţiile de vot, pe locul trei în clasament, după Ciprian Ciucu şi Anca Alexandrescu. 

  • Ciprian Ciucu - 36,07%
  • Anca Alexandrescu - 22,01%
  • Daniel Băluţă - 20,55%
  • Cătălin Drulă - 13,89%

În mesajul publicat duminică seară, Daniel Băluţă mulţumeşte susţinătorilor săi şi anunţă că rămâne la Sectorul 4. 

