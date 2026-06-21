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Video De ce nu va fi Veştea exclus din partid, în urma congresului PNL

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Bianca Iacob | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.06.2026, 13:06 | Modificat la 21.06.2026, 13:09

Totul a început cu propunerea preşedintelui Nicuşor Dan, venită pe nepusă masă, fără consultări cu partidele - Veştea, premier desemnat să facă un nou guvern. 

Mutarea surpriză a aprins scandalul în PNL. Mizele congresului sunt, aşadar, tranşarea puterii în partid, şi, evident, viitorul guvernării. Sunt două tabere în acest moment, formate în jurul a doi oameni - Ilie Bolojan şi Adrian Veştea. Cel din urmă a vrut şi el să candideze la şefia partidului, dar s-a răzgândit. În noua formulă propusă de Ilie Bolojan, partidul ar avea un singur prim-vicepreşedinte, Dan Motreanu. Ciprian Ciucu s-a retras după ancheta procurorilor anticorupţie. Sunt şi nume noi cooptate în partid, doi dintre membrii cabinetului de guvernare - vorbim despre Oana Gheorghiu şi Dragoş Pîslaru. 

Cei din tabăra Veştea - printre care Cătălin Predoiu, Rareş Bogdan sau Alina Gorghiu - sunt deocamdată absenţi astăzi de la acest congres. Lupta politică s-a mutat şi în justiţie - deja un grup de 16 parlamentari din această grupare a contestat la Tribunalul Ilfov convocarea congresului. Important de precizat, pentru că s-a discutat şi despre asta, în cadrul congresului nu se vor discuta și eventuale excluderi din partid. Astfel de decizii ar urma să fie dezbătute ulterior de noua conducere aleasă.

Bianca Iacob
Bianca Iacob
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