Totul a început cu propunerea preşedintelui Nicuşor Dan, venită pe nepusă masă, fără consultări cu partidele - Veştea, premier desemnat să facă un nou guvern.

Mutarea surpriză a aprins scandalul în PNL. Mizele congresului sunt, aşadar, tranşarea puterii în partid, şi, evident, viitorul guvernării. Sunt două tabere în acest moment, formate în jurul a doi oameni - Ilie Bolojan şi Adrian Veştea. Cel din urmă a vrut şi el să candideze la şefia partidului, dar s-a răzgândit. În noua formulă propusă de Ilie Bolojan, partidul ar avea un singur prim-vicepreşedinte, Dan Motreanu. Ciprian Ciucu s-a retras după ancheta procurorilor anticorupţie. Sunt şi nume noi cooptate în partid, doi dintre membrii cabinetului de guvernare - vorbim despre Oana Gheorghiu şi Dragoş Pîslaru.

Cei din tabăra Veştea - printre care Cătălin Predoiu, Rareş Bogdan sau Alina Gorghiu - sunt deocamdată absenţi astăzi de la acest congres. Lupta politică s-a mutat şi în justiţie - deja un grup de 16 parlamentari din această grupare a contestat la Tribunalul Ilfov convocarea congresului. Important de precizat, pentru că s-a discutat şi despre asta, în cadrul congresului nu se vor discuta și eventuale excluderi din partid. Astfel de decizii ar urma să fie dezbătute ulterior de noua conducere aleasă.