Mobilizare impresionantă sâmbătă în Capitală, unde mii de oameni s-au adunat pentru a susţine o familie de români, care încearcă de mai bine de trei ani să își recupereze cele două fiice, luate în custodie de autoritățile suedeze. Cazul a ajuns inclusiv în Parlamentul României și readuce în discuție una dintre cele mai sensibile întrebări: unde începe protecția copilului și unde se termină dreptul unei familii de a rămâne împreună.

Au venit din toate colțurile țării, dar și din diaspora. La început au fost câteva zeci de oameni în fața Ambasadei Suediei din București. Apoi s-au strâns sute. Sâmbătă, câteva mii au ieșit în stradă pentru a susține familia Samson și pentru a cere reunirea celor două fete cu părinții lor.

"Suntem la nivelul la care s-au epuizat eforturile diplomatice. Se exercită presiune publică pe autoritățile suedeze. Încercăm să întoarcem oglinda spre ei, ca să-și vadă ororile și greșelile", a mărturisit Daniel Samson, tatăl fetelor.

Sara și Tiana sunt în custodia autorităților suedeze de mai bine de trei ani. Astăzi, părinții spun că nu mai au nici măcar posibilitatea să vorbească cu ele.

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"Noi nu mai avem niciun contact cu fetele, din luna decembrie. A fost ultima oară când le-am văzut, digital, dar fizic am reușit în luna noiembrie, pe una dintre fete. Nu mai știm nimic despre ele, nu mai știm nimic de ele", a povestit Bianca Samson, mama fetelor.

Fetele aveau 10 și 11 ani când au fost luate de lângă părinții lor de serviciile sociale suedeze, în urma unor suspiciuni privind mediul familial.

"Faptul că te duci la biserica creștină înseamnă că ești fanatic religios. Faptul că tu mergi cu familia, cu copiii, îi crești în spiritul unor valori moral-creștine și mai citesc și Biblia, vă dați seama ce crimă, pentru ei înseamnă fanatism religios și un motiv să-i separe pe părinți de copii, pentru că statul, spun ei, este proprietarul copiilor", a declarat Titus Corlățean, parlamentar.

"Este o durere imensă, nu se poate explica, tocmai de aceea suntem aici, să fim alături de ei. Simțim alături de ei, pentru că numai un părinte poate înțelege", a spus un participant la miting.

"Transmitem Ambasadei Suediei și poporului suedez și autorităților suedeze că este timpul să-și vină în fire și să dea copiii familiei, acolo unde aparțin, unde sunt iubiți și îngrijiți", a transmis alt participant la miting.

În mulțime s-a aflat și Marius Bodnariu, românul care a trecut printr-o experiență asemănătoare în Norvegia, dar care și-a recuperat copiii în urma presiunii publice. Cazul familiei sale avea să inspire filmul "Fjord", regizat de Cristian Mungiu, premiat anul acesta cu Palme d'Or la Cannes.

"Știm că această presiune este una pozitivă, sănătoasă, care va determina autoritățile din Suedia să își facă treaba cum trebuie", a spus Marius Bodnariu, apropiat al familiei Samson.

Îngrijorarea părinților este cu atât mai mare cu cât, spun aceștia, la una dintre puținele întâlniri avute cu fetele după separare, copilele s-au arătat speriate și afectate emoțional de situația în care se află. Familia susține că una dintre surori le-ar fi mărturisit că a avut în repetate rânduri gânduri negre și că ar fi încercat să își facă rău. Susținătorii familiei Samson speră acum că presiunea publică și implicarea autorităților române vor contribui la reanalizarea dosarului și la reunirea celor două fete cu părinții lor.