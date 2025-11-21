Despărțirea lui Ludovic Orban de Președinție, explicată de Nicuşor Dan: "Se mai întâmplă telenovele"

Președintele Nicușor Dan a comentat vineri plecarea consilierului prezidențial Ludovic Orban, spunând că, uneori, apar și "telenovele" în politică. El a explicat că, dacă un consilier exprimă în mod repetat opinii contrare celor ale demnitarului, acesta din urmă trebuie să îl anunțe politicos, dar ferm, că nu mai pot colabora. În opinia sa, ar fi fost normal ca respectivul consilier să își dea demisia, iar despărțirea să fie comunicată public, de comun acord, ca una amiabilă, informează News.ro.

"Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier şi consilierul ăla, la mod repetat, spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă şi îi spune cald şi ferm îmi pare rău, nu mai putem continua. Şi în momentul ăla consilierul ăla scrie o demisie şi împreună comunică că ne-am despărţit amiabil. Asta, cred eu că trebuia să se întâmple", a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre plecarea lui Ludovic Orban din funcţia de consilier prezidenţial.

"Uneori, se mai întâmplă telenovele", a adăugat şeful statului.

Întrebat despre o revenire a lui Ludovic Orban în PNL, Nicuşor Dan a răspuns: "Oamenii sunt liberi, suntem în democraţie, fiecare partid îşi face strategia lui. E democraţie".

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală.

Orban a arătat că nu regretă această declaraţie şi dacă l-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, ar fi spus acelaşi lucru.

El a mai spus că nu are nicio datorie faţă de preşedintele României şi crede că mai degrabă preşedintele României ar fi avut o datorie faţă de el.

