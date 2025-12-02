Diana Buzoianu, după ce peste 100.000 de oameni au rămas fără apă: "Trebuie schimbaţi urgent cei responsabili"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, la nivel local, ar fi trebuit să ia măsuri pentru a nu se ajunge în situaţia în care peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Buzău să nu primească apă potabilă în sistem centralizat. "Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile", susţine ministrul, în acest context.

Diana Buzoianu a afirmat, marţi după-amiază, într-o declaraţie făcută la Parlament, că instituţiile locale nu au transmis Ministerului Mediului, în comunicările oficiale, riscurile privind alimentarea cu apă în Prahova şi Dâmboviţa, ca urmare a necesităţii intervenţiilor la barajul Paltinu. "În comunicările oficiale care au ajuns la Ministerul Mediului aceste riscuri nu au fost comunicate, nu au fost comunicate aceste riscuri nici către primari, nici către prefecţi, nici către Consiliile Judeţene, nici către populaţie. În principiu, oamenii au ştiut că nu există niciun fel de risc, deşi două autorităţi comunicau între ele că există aceste riscuri şi că trebuie luate măsuri. Soluţii ar fi existat", a declarat Diana Buzoianu, marţi după-amiază.

Pe cine dă vina ministrul Mediului

Ea spune că edilii i-au transmis că ar fi putut lua măsuri pentru asigurarea stocurilor de apă, dar şi populaţia ar fi putut să fie mai bune pregătită "dacă se ştia acest risc" care nu a fost comunicat. "Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile. Problema nu este că nu au anticipat această situaţie, problema este că au anticipat această situaţie, că au avut documente, avem documente care să ateste faptul că ştiau că există acest risc şi că nu le-au comunicat nici către minister, nici către populaţie, nici către primari şi nu au luat nici măsurile, nici ESZ-ul, nici Apele Române de la nivel local Buzău-Ialomiţa", a adăugat Buzoianu.

Întrebată cine ar trebui să schimbe din funcţie şefii celor două instituţii, Diana Buzoianu a explicat că directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la „Apele Române”, iar directorul Exploatare Sistem Zonal Prahova poate fi schimbat din funcţie de către Consiliul de Administraţie. "Eu cred că există suficient de multe informaţii de natură publică care să arate deja că nu se poate gestiona această situaţie cu aceşti oameni", adaugă ministrul Mediului.

