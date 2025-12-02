Centrala Brazi, care asigură 10% din producția de energie, oprită din cauza crizei de apă de la Paltinu

OMV Petrom a confirmat că centrala de la Brazi, Prahova, care asigură 10% din producția de energie, a fost oprită neplanificat. Motivul opririi este lipsa apei necesare funcționării din cauza problemelor apărute la Barajul Paltinu.

Lucrările de la Barajul Paltinu, care au lăsat 14 localități fără apă și au afectat peste 100.000 de oameni, riscă să aibă impact și asupra sectorului energetic. Centrala de la Brazi, care asigură aproximativ 10% din energia produsă în România, a fost oprită din cauza problemelor cu apa provenită din Barajul Paltinu.

Potrivit informațiilor Observator, centrala OMV Petrom de la Brazi a fost oprită deoarece apa necesară proceselor interne nu mai respecta standardele tehnice. Dacă apa este tulbure sau conține impurități, instalațiile pot fi afectate, motiv pentru care operatorul a ales să prevină o avarie.

Oprirea centralei Brazi scoate temporar din sistem peste 800 MW, adică aproape 10% din consumul național. În aceste condiții, România este nevoită să importe energie, ceea ce pune presiune pe prețurile de pe piața angro și afectează în special furnizorii, obligați să cumpere la prețuri mai mari. În final, aceste costuri se pot reflecta, direct sau indirect, în facturile consumatorilor.

"Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Conform cerințelor legale, întreruperea a fost notificată către REMIT. Continuăm să monitorizăm situația", a transmis OMV Petrom pentru Observator.

