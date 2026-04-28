Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate parlamentară şi poate fi cercetată penal în orice moment. Eurodeputații au dat verde Parchetului din România, să meargă mai departe cu ancheta pe numele ei. Şefa S.O.S este acuzată de 11 infracţiuni, printre care lipsire de libertate şi negarea Holocaustului.

Diana Şoşoacă a transmis în direct din sala de plen a Parlamentului European înainte, în timpul şi după votul care o viza.

"Ca să vedeţi jegurile de la Patrioţii cum au votat pentru ridicarea imunităţii. Înţelegeţi? Naţionaliştii votează unii împotriva altora", a declarat Diana Şoşoacă.

Vot covârșitor pentru ridicarea imunității

"Cu o largă majoritate, colegii eurodeputați ai Dianei Şoşoacă au votat pentru ridicarea imunității, inclusiv grupul patrioţilor de la care aștepta susținere. parlamentarii au dat verde pentru ridicarea imunității pentru toate infracțiunile, mai puțin pentru un discurs din PE, în care Şoşoacă le recomanda colegilor săi să elaboreze strategii de politică externă după modelul lui Nicolae Ceaușescu", transmite Bianca Iacob, reporter Observator.

Şefa SOS este cercetată de Parchetul General pentru 11 infracţiuni, printre care propaganda legionară, promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste şi negarea Holocaustului.

"Joi noaptea, când ne întoarcem cu toții, s-ar putea să fiți cu camerele deschise, pentru că s-ar putea să mă ridice, nu știu, cu macaraua cu ce m-o ridica Parchetul General", a anunţat Diana Şoşoacă.

Dosare vechi și incidente cu jandarmii

Diana Şoşoacă are un dosar și pentru lipsire de libertate. În 2021, o jurnalistă a postului italian Rai Uno, a acuzat-o că a sechestrat-o în birou. Audiată la Parchet, Diana Şoşoacă s-a îmbrâncit cu jandarmii.

"Jandarmeria, voi ce faceţi, voi nu ne ajutaţi? De ce rupi haina, mă? De ce rupi haina, mă. Băi, băi, băi!. Păi dai în ăsta? De ce dai, mă? De când loveşti, gunoiule?"

"Parchetul General a cerut ridicarea imunității pentru percheziție, reținere, arestare, dar și control judiciar", a mai spus Şoşoacă.

Controverse și sancțiuni la Bruxelles

Diana Şoşoacă a fost protagonista unor incidente majore şi după ce a ajuns la Bruxelles. În 2024, a apărut cu o botniță pe faţă, ca mesaj împotriva restricţiilor din pandemie.

"Am dreptul să vorbesc. Am fost votată de români. Aţi omorât oameni din România. Acesta este un sac pentru cei morţi. Scuzaţi-mă! Este proprietatea mea. Ai omorât oameni în pandemie. Lasă-mi sacul, nu mă atinge!"

După ce a perturbat de mai multe ori ședințele a fost sancționată și i s-a interzis participarea la plen timp de 7 zile.

Eurodeputata a anunţat că va contesta decizia de astăzi a Parlamentului European la Curtea Europeană de Justiție.

