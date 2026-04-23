SURSE: Vot covârşitor pentru ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă, în comisia JURI a Parlamentului European

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a dat undă verde, joi, pentru ridicarea imunității eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă, după un vot covârșitor în favoarea raportului, au transmis surse de la Bruxelles. Urmează ca plenul Parlamentului European să se pronunțe, cel mai probabil în sesiunea de săptămâna viitoare de la Strasbourg, când se reunesc europarlamentarii.

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a avizat favorabil, joi, cu 17 voturi pentru, niciunul împotrivă și o singură abținere, raportul care cere ridicarea imunității eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă, spun surse de la Bruxellles.

Decizia trebuie votată și în plen. Este posibil ca în plenul Parlamentului să se dea votul la sesiunea plenară de săptămâna viitoare, la Strasbourg, când se reunesc parlamentarii europeni. Pe 24 martie, Șoșoacă a fost audiată într-o ședință cu ușile închise în comisia JURI.

Amintim că Parchetul General a solicitat, în septembrie anul trecut, Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă pentru anchetarea ei pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care promovarea de idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, promovarea ideilor antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului, ultraj. Șoșoacă a negate acuzaţiile şi susţine că solicitarea de ridicare a imunității sale reprezintă "o tentativă de execuție politică".

Bianca Iacob

